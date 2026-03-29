La baja en el precio del oro, oportunidad de compra

Los precios del oro subieron más de 2% el viernes debido a las compras tras las caídas sufridas a principios de esta semana, mientras que los inversores buscaban señales de desescalada en el conflicto de Medio Oriente.

El oro al contado subió 2.58% hasta los 4,492.99 dólares por onza, tras haber alcanzado los 4,554.39 dólares al inicio de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con una subida del 2.7% a 4,492.5 dólares.

“Vamos a ver una lenta pero constante subida en las próximas semanas. Y si la situación con Irán se resuelve, tendremos una excelente oportunidad para asumir riesgos”, dijo Daniel Pavilonis, estratega sénior de Mercado de RJO Futures.

La guerra, que ya lleva cuatro semanas, se extendió por todo Medio Oriente, afectando a la economía mundial con un aumento de los precios de la energía y los fertilizantes, lo que ha alimentó la inflación.

El aumento de la inflación ha modificado la perspectiva de la Reserva Federal, inclinándola hacia posibles subidas de tasas de interés, lo que suele afectar negativamente al oro al incrementar el costo de oportunidad de mantener este activo que no genera rendimientos.

Commerzbank elevó sus previsiones sobre el precio del oro, subiendo su objetivo de fin de año a 5,000 dólares por onza desde los 4,900 dólares anteriores, afirmando que es poco probable que el reciente retroceso se mantenga.

El banco prevé que la guerra con Irán termine en primavera, lo que podría moderar las expectativas actuales de subidas de tasas en Estados Unidos.

La plata al contado subió 2.55% hasta los 69.79 dólares por onza. El platino al contado ganó 2.3% hasta los 1,868.89 dólares, mientras que el paladio subió 1.8% hasta los 1,377.25 dólares.

El aluminio mejoró 0.81%, a 3,275.20 dólares por tonelada; el zinc subió 1.01% a 3,118.55 dólares; el plomo avanzó 0.32%, a 1,903.83 dólares; el estaño se disparó 3.9%, a 45,830 dólares; y el níquel perdió 0.2%, a 17,205 dólares.

Cobre al alza

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 0.5%, a12,203.5 dólares por tonelada.

El cobre, utilizado en los sectores energético y de la construcción, perdió 9% desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, afectando el crecimiento económico mundial y avivando la inflación.

“Los precios carecen de un soporte fundamental y seguirán siendo volátiles, dominados por las noticias macroeconómicas y los flujos de inversión”, señalaron analistas de Macquarie.

“Es probable que el fin de la guerra con Irán provoque una recuperación de los precios a corto plazo, pero con más de un millón de toneladas de existencias visibles acumuladas desde principios de 2025 y las previsiones de excedentes continuos, existe un alto riesgo de una corrección a la baja de los precios”, agregaron.