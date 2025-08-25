Alsea recibe alza calificación a "AA-(mex)", estable, de Fitch

La administradora de restaurantes y cafeterías en México, Sudamérica y Europa, Alsea, recibió por parte de la calificadora Fitch Ratings un incremento en su calificación crediticia de largo plazo a escala nacional, como resultado de un crecimiento resiliente de sus ingresos.

La nota pasó de 'A+(mex)' a 'AA-(mex)', o del quinto al cuarto lugar en el bloque de activos con grado de inversión en escala nacional, en tanto que la perspectiva de la nota fue ubicada en un nivel 'estable'.

"Fitch espera que las ventas continúen creciendo, aunque a un ritmo más moderado. La compañía seguirá implementando diversas estrategias comerciales y digitales para impulsar las ventas. Además, se enfocará en aumentar el tráfico de clientes a través de iniciativas continuas de productividad y en estrategias de reducción de costos para mejorar su desempeño", dijo la calificadora, en un comunicado.

Fitch espera que Alsea refinancie sus vencimientos de deuda de 2026 y 2027 en los próximos meses, con lo que mantendría un apalancamiento deuda a EBITDAR en o por debajo de 3.5 veces en el corto y mediano plazo.