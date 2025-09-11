Alibaba sube con fuerza tras revelar nuevo modelo de IA

Alibaba y Baidu comenzaron a usar chips propios para entrenar sus modelos de IA, reemplazando parcialmente los fabricados por NVIDIA, reportó The Information el jueves.

Los Certificados de Depósito Estadounidense (ADR, por sus siglas en inglés) de Alibaba en Nueva York subieron 7.98% a 155.41 dólares por título. En el año Alibaba gana 83.29 por ciento.

Alibaba ha estado usando sus propios chips para modelos de IA más pequeños desde principios de este año, mientras que Baidu está experimentando con el entrenamiento de nuevas versiones de su modelo de IA Ernie usando su chip Kunlun P800, según el informe.

La medida supone un cambio significativo en el panorama tecnológico y de inteligencia artificial de China (donde las empresas dependen en gran medida de los procesadores de NVIDIA) y afectaría aún más el negocio de NVIDIA en China.

No obstante, ni Alibaba ni Baidu han abandonado completamente a NVIDIA, según el informe, y ambas compañías utilizan chips NVIDIA para desarrollar sus modelos más avanzados.

Según The Information, el chip de inteligencia artificial de Alibaba ahora es lo suficientemente bueno para competir con el H20 de NVIDIA.

Los analistas también explicaron que los ADR de Alibaba subieron porque el gigante chino está recurriendo al mercado de bonos para impulsar su próxima ola de crecimiento, y anunció que recaudará 3,200 millones de dólares a través de un bono convertible cupón cero.

Los recursos se utilizarán para expandir su negocio en la nube, uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la empresa.

Según Business Insider, casi el 80% de los ingresos se destinará a la construcción de centros de datos, actualización de tecnología y la mejora de los servicios en la nube para hacer frente a la creciente demanda de computación de IA. El resto se destinará a respaldar sus operaciones de comercio electrónico internacional.

El bono, que vence en 2032, se convertirá en ADR’s de Alibaba cotizadas en Nueva York con una prima del 27.5 al 32.5 por ciento. Es la mayor emisión de bonos convertibles del año, superando la de DoorDash de 2,750 millones en mayo.

La empresa comprometió 380,000 millones de yuanes (53,000 millones de dólares) durante tres años para la IA, y su director ejecutivo, Eddie Wu, declaró recientemente que esas inversiones están empezando a dar sus frutos en los ingresos por servicios en la nube.

Esta última ronda de financiamiento sigue a un bono canjeable de 1,500 millones de dólares en julio y un bono convertible de 5,000 millones de dólares el año pasado, según Business Insider.

Con la emisión de bonos convertibles en Asia-Pacífico rozando máximos de tres años, la decisión de Alibaba pone de relieve cómo la demanda de infraestructura de IA está remodelando las estrategias de financiación corporativa.

Jefferies elevó su precio objetivo para Alibaba de 165 a 178 dólares, manteniendo su calificación de “Comprar”. Destacó las crecientes fuentes de ingresos impulsadas por la inteligencia artificial de Alibaba Cloud y las sinergias entre sus servicios comerciales y digitales. (Con información de agencias)