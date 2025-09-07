Actinver se convierte en fiduciario de las Fibras en la BMV

Grupo Actinver se convirtió en fiduciario del sector de fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) de 16 de estas empresas. De acuerdo con Actinver ya es fiduciario de 11 fibras inmobiliarias y 5 fibras E.

Entre ellas se encuentran Fibra Shop, Storage, Terrafina, Prologis entre otras. CI Banco, intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tenía el 26% del total de los fideicomisos del país, alrededor de 2,500 de esos instrumentos.

Después de los problemas de CI Banco, institución a la que el Tesoro de Estados Unidos, acusó junto con Intercam y casa de Bolsa Vector, de lavar dinero, muchas empresas buscaron, después de la noticia, cambiar a los fiduciarios de sus fideicomisos.

Un fiduciario es una persona física o moral que se encarga de la propiedad de los bienes de un fideicomiso, cuida el interés de los propietarios que depositaron en ese instrumento sus activos.

Activer informó que sus comités internos se encargaron de analizar la aprobación de los negocios fiduciarios que existían en el mercado. Destacó que en las fibras de las que son fiduciarios, destacan comerciales, industriales, hoteleras, de infraestructura y mixtas.

Luis Hernández Rangel, director general de Actinver destacó que desde antes de los señalamientos a las instituciones crediticias, ellos ya tenían una presencia importante y que buscan crecer en ese sector.

“En términos de estrategia, sí queremos crecer pero con cautela, ya que la confianza de nuestros clientes es lo más importante, por ello reforzamos nuestros procesos y revisamos cuidadosamente cada caso”, explicó en entrevista Hernández Rangel.

Explicó que los inversionistas tienen un importante apetito en el sector fibras y se vislumbró con el reciente lanzamiento de Fibra Next donde hubo una sobre demanda importante de los certificados.

Dijo que se presentó un pico importante en el interés recientes de las fibras en migrar a otros fiduciarios, principalmente a Actinver. El directivo del intermediario financiero destacó que conocen bien el negocio, tienen apetito de riesgo, generando oportunidades de negocio prudentes.

Actinver es el segundo administrador de fideicomisos en el país y tiene en su cartera más de 900,460 millones de pesos de cartera bajo su vigilancia, de diversos sectores.

“Es difícil determinar un número específico de crecimiento, pero esperamos un crecimiento importante y consolidarnos en el negocio fiduciario en el futuro reciente”, aclaró Hernández Rangel.

Sin embargo, el directivo destacó que conforme a sus proyecciones internas podrían alcanzar un 60% del mercado de fibras mexicanas bajo administración.

Buenos resultados

El directivo también habló de los resultados de Actinver al segundo trimestre del 2025, en los que resaltó el crecimiento de la utilidad neta por 416 millones de pesos, lo que representó un incremento en ese rubro del 51% respecto del mismo periodo del año anterior.

Destacó que la administración de fondos de inversión es por 307,000 millones de pesos, un crecimiento del 31% respecto del mismo periodo del año anterior.

Luis Hernández se refirió a los Fondos Cotizados en Bolsa (Exchange Traded Funds o ETF) y destacó que son una alternativa importante de inversión ante la complejidad de los fondos de inversión y que Actinver busca un balance con los ETF.

“Somos muy activos en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores y los ETF son parte de nuestra estrategia de inversión en acciones en ese mercado”, agregó.

Al analizar las oportunidades que se presentan en el futuro para Actinver, el directivo comentó que están comprometidos con la bancarización de sus clientes, ya que se requiere una mayor educación financiera.

“Gestionamos alrededor del cliente, con educación financiera y generar confianza entre los inversionistas”, agregó.

Se requiere, continúo, de la gente disciplina, ahorro y conocimiento de productos, los bancos tenemos que llevar de manera simple diversos instrumentos financieros a la gente y generar confianza a la gente que tiene dudas.

“Quedamos a deber en el tema de cultura financiera y tenemos una deuda con la sociedad para llevar los instrumentos y servicios de una manera simple”, destacó.

Modelo híbrido

Al hablar del sistema que ofrecen a sus clientes en el banco y la Casa de Bolsa, Hernández Rangel destacó que tienen un modelo híbrido en que se tiene clientes digitales. Se fortalecen los medios digitales, pero también la presencia física, muchos clientes quieren tener contacto humano, por lo que tenemos medio centenar de centros de atención directa.

Actinver ha lanzado dos estrategias enfocadas en la educación financiera e inclusión. Tiene desde hace varios años, el “Reto Actinver”, que es una simulación de inversión en Bolsa y que otorga premios a los mejores inversionistas.

También lanzó recientemente un plan llamado “Resurge” que está enfocado a mujeres asesoras que vuelven a la vida laboral, después de haberse dedicado por un tiempo a la vida familiar.

Actinver tiene en formación 28 asesoras de inversión, número que buscan incrementar en el corto plazo y generar más oportunidades de crecimiento para las mujeres.