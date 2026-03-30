Acciones de Vista Oil & Gas tocan máximos históricos; suben 41% desde el inicio de la guerra

Las acciones de la petrolera latinoamericana, Vista Oil & Gas, la única firma del sector que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reputan en la jornada de este lunes y tocan máximos históricos apoyadas por el incremento en los precios del petróleo.

Los títulos de la emisora suben 4.44% y cotizan en 1,400 pesos cada uno, con lo que apuntó su tercera jornada con alzas y alcanza niveles nunca antes vistos.

Desde el inicio del conflicto armado en el Medio Oriente, el 28 de febrero, sus papeles escalan 41.20% y en lo que va del año, registran un incremento de 60.68 por ciento.

En cuanto a las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE), tienen un alza de 4.42 a 73.40 dólares este lunes.

Alejandro de la Rosa, analista para Signum Research, escribió que el impulso en gran medida es por la correlación mecánica con el precio del crudo Brent, que actualmente cotiza en 107.30 dólares por barril.

Agregó que ante el fuerte repunte de la acción, “ha alcanzado prácticamente nuestro precio objetivo de 72 dólares por unidad tras un rally de 28.5% desde el inicio del conflicto armado en el Medio Oriente el 28 de febrero, impulsado en gran medida por la correlación mecánica con el precio del crudo Brent”.

El experto advierte de una eventual desescalada del conflicto en Irán o la reapertura del Estrecho de Ormuz presionaría el Brent de regreso hacia niveles de 75 a 80 dólares por barril. “En ese entorno, Vista podría retroceder hacia el rango de 55 a 60 dólares, ofreciendo un punto de reingreso con mayor margen. Un movimiento de esa magnitud implicaría un downside de 16 a 22% desde los niveles actuales, asimetría que no compensa el upside”.