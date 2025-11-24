Acciones de Broadcom suben cerca de 10% por el optimismo en IA

Las acciones de Broadcom, empresa tecnológica global que diseña y suministra soluciones de semiconductores, suben cerca de 10% en la jornada de este lunes, apoyada por el optimismo en torno a los avances en inteligencia artificial de Google (Alphabet).

Los papeles de la tecnológica escalaban 9.87% y se venden en 373.48 dólares cada una, con lo que estaría apuntando su mayor alza desde 13 de agosto pasado, cuando escaló 9.88 por ciento.

Por su parte las acciones de Alphabet también subían 5.93% a 317.94 dólares.

Otros proveedores de Google también registraron ganancias significativas, con Lumentum que escala un 13.5% y Celestica al mejorar un 12 por ciento.

La confianza de los participantes del mercado aumento luego de las recientes actualizaciones del modelo Gemini. Broadcom se beneficia debido a su colaboración con el gigante tecnológico desde 2016 para desarrollar las Unidades de Procesamiento Tensor (TPU), ahora en su séptima generación.

La producción de los chips de IA personalizados se han vuelto cada vez más importantes a medida que el modelo Gemini 3 de Google, entrenado principalmente en TPUs, demuestra ventajas competitivas.