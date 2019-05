Wall Street subía la sesión de este viernes en la apertura, un día después de una fuerte liquidación, ya que la confianza de los inversores era alentada por los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un rápido final de la prolongada disputa comercial con China.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 60.60 puntos, o un 0.24%, para colocar su nivel en las 25,551.07 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 10.17 puntos, o un 0.36%, hasta los 2,832.41 enteros. El Nasdaq Composite, en tanto, ascendía 47.28 puntos, o un 0.62%, para ubicarse en los 7,675.57 puntos.

La inquietud por los efectos que tendría la pugna comercial entre Washington y Pekín sobre la salud de la economía mundial golpeó esta semana a los mercados globales.

El índice de acciones mundiales de MSCI cerraría esta semana con un descenso de más de 1%, la tercera semana seguida en rojo y su racha perdedora más larga desde un desplome en diciembre.

Pero este viernes el índice ganaba un 0.2% luego de que el jueves Trump dijo que las quejas de su país contra Huawei Technologies Co Ltd podrían resolverse en el marco de un acuerdo comercial con China. No obstante, calificó al gigante de las telecomunicaciones como "muy peligroso".

Si bien se mantiene la demanda por activos considerados seguros, las bolsas asiáticas estuvieron divididas entre el miedo a un conflicto comercial más largo y las esperanzas de que las dos mayores economías del mundo logren un acuerdo en el corto plazo.

Las acciones líderes de China sumaron cerca de un 0.3%, mientras que el promedio Nikkei de papeles japoneses bajó un 0.2 por ciento.

