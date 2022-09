Wall Street baja por persistente preocupación por las tasas de interés

Los principales índices de Wall Street bajaban este jueves arrastrados por los valores tecnológicos y de crecimiento, ya que los inversores están preocupados por el enfoque agresivo de la Reserva Federal para controlar la inflación antes de la decisión sobre tasas de interés de la próxima semana.

A las 15:13 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 103.03 puntos, o un 0.34%, a 31,023.17 unidades; el índice S&P 500 bajaba 33.80 puntos, o un 0.84%, a 3,913.30 unidades; y el Nasdaq Composite restaba 153.85 puntos, o un 1.30%, a 11,569.94 unidades.

Los tres índices siguen luchando por encontrar impulso después de que la lectura de la inflación estadounidense del martes provocó la mayor liquidación en más de dos años.

Datos publicados el jueves mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron de manera inesperada un 0.3% en agosto, en una señal de que la economía podría tolerar unas tasas más elevadas a medida que la Fed endurezca su política monetaria.

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en 5,000, hasta una cifra desestacionalizada de 213,000, en la semana terminada el 10 de septiembre, lo que indica la capacidad de recuperación del mercado laboral.

Las condiciones económicas son bastante buenas en Estados Unidos y es bastante compatible con la senda de la subida de 75 puntos básicos para la próxima reunión", dijo Mabrouk Chetouane, de Natixis Investment Managers Solutions.

Las acciones tecnológicas y de crecimiento, sensibles a las tasas, caían. Apple Inc, Microsoft y Alphabet Inc cedían cerca de un 1%, aunque Netflix Inc trepaba un 5.1% después de que Evercore ISI elevó el valor de sus papeles a "sobreponderar".

Los bancos, que suelen beneficiarse de un entorno de alzas de tasas, mejoraban un 2.1 por ciento. Las acciones del sector sanitario recibían impulso gracias a las buenas previsiones de beneficios de la aseguradora sanitaria Humana Inc.