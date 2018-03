mercado de fondos

Self Bank lanza iniciativa con pequeños inversionistas ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir? Bajo el lema: "si un niño puede explicarlo cómo no voy a ser capaz de entenderlo" Self Bank ha lanzado una iniciativa pionera en el sector que ha implicado a 25 gestoras de fondos. Niños de entre 4 y 15 años son los encargados a través de 23 vídeos los conceptos más interesantes relacionados con los fondos.