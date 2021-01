Los títulos de compañías enfocadas al sector de la cannabis tuvieron un 2020 complicado ante un mercado que no termina de consolidarse y algunos problemas de las emisoras para entregar cifras financieras que den mayor certidumbre a los inversionistas.

El EQM Global Cannabis Index, que refleja los movimientos de precios de las acciones de empresas globales que cotizan en Bolsa y que participan en la industria de la cannabis tuvo una caída en 2020 de 6.92%, de los 41.34 puntos en que finalizó el 2019 a los 38.48 enteros en que cerró el año pasado, según cifras de Refinitiv.

Las acciones de la canadiense Aurora Cannabis, productora, distribuidora y comercializadora de cannabis medicinal cayeron el año pasado 68.34% en la Bolsa de Toronto a 31.32 dólares canadienses.

En su último reporte financiero, Miguel Martin, director general de la firma, reconoció que a pesar de progresos en la racionalización de los gastos de venta, generales y administrativos y el gasto de efectivo, la emisora perdió el liderazgo que mantenía en el mercado canadiense, lo cual se reflejó en sus resultados financieros.

Los ingresos netos totales del cuarto trimestre fiscal de 2020 fueron por 72.1 millones de dólares, una disminución del 5% con respecto al trimestre anterior, mientras que los ingresos netos de cannabis fueron por 67.5 millones de dólares en dicho periodo, una disminución del 3% a tasa anual.

En tanto, su EBITDA ajustado en el cuarto trimestre de 2020 reflejó una pérdida de 34.6 millones de dólares, aunque menor a la del trimestre anterior.

Los títulos de la también canadiense Tilray cayeron 51.78% en el 2020. La emisora es proveedora de productos de cannabis a distribuidores farmacéuticos, se centra en la investigación, el cultivo, el procesamiento y la distribución de cannabis medicinal en todo el mundo.

A través de su subsidiaria, FHF Holdings fabrica, comercializa y distribuye productos de consumo a base de cáñamo. Su portafolio incluye Hemp Hearts, Hemp Oil, Hemp Yeah! granola, proteína en polvo y leche Hemp Bliss.

También suministra productos de cannabis a pacientes en varios países de los cinco continentes a través de sus filiales en Australia, Canadá y Alemania y produce cannabis medicinal en Canadá y Europa.

Los papeles de Cronos Group retrocedieron 11.33% el año pasado. La empresa se centra en la investigación, la tecnología y el desarrollo de productos de cannabis. La cartera de la empresa incluye Peace Naturals, Cove, Spinach, Lord Jones y Peace +.

Solo una se salva

La excepción en estos bajos rendimientos fue Canopy Growth, cuyas acciones tuvieron un rendimiento de 14.68% en el 2020. La firma, a través de sus subsidiarias Tweed Inc, Bedrocan Canada Inc, Tweed Farms Inc y Mettrum Health Corp se dedica al negocio de producir y vender marihuana legal en el mercado médico canadiense.

La firma también se centra en la producción y venta de marihuana en el mercado recreativo de Canadá.

Canopy, en 2018, obtuvo una inversión de 4,000 millones de dólares de la empresa matriz de la cerveza Corona, Constellation Brands.

Lanzó un sitio web para vender sus productos en Estados Unidos, y una empresa de nutrición deportiva de su propiedad mayoritaria. La empresa también es dueña del fabricante de vaporizadores Storz & Bickel.

claudia.tejeda@eleconomista.mx