Refinerías y oleoductos Estados Unidos esperan una fuerte demanda para el resto del 2022

Las refinerías de petróleo y los operadores de oleoductos de Estados Unidos esperan que el consumo de energía sea fuerte para la segunda mitad de 2022, aunque los analistas y los observadores de la industria se han preocupado de que la demanda podría tambalearse si la economía mundial entra en recesión o los altos precios del combustible disuaden a los viajeros.



Las perspectivas de las empresas sugieren una visión más fuerte que los datos recientes que muestran la debilidad de la demanda de combustible en Estados Unidos, en particular de la gasolina, donde el consumo alcanzó recientemente su nivel más bajo desde febrero, a pesar de que estamos en medio de la temporada alta de conducción de verano.



El producto de gasolina estadounidense suministrado en las últimas cuatro semanas cayó recientemente por debajo del nivel de 2020 para la misma época del año, cuando Estados Unidos estaba en lo más profundo de la pandemia.



Las compañías energéticas, incluyendo Energy Transfer LP y PBF Energy Inc, dicen que la demanda de energía será fuerte en la segunda mitad de 2022, según una revisión de Reuters.



"La dirección ve lo que ocurre sobre el terreno, por lo que cualquier momento en el que se pronuncien de forma positiva cuando los datos de la demanda han mostrado lo contrario, nos parece interesante", dijo Kian Hidari, analista de Tudor, Pickering, Holt and Co.



"Sigue siendo un entorno fuerte para la gasolina en comparación con los niveles históricos", apuntó.



Las refinerías estadounidenses también se están beneficiando de las elevadas exportaciones de combustibles para el transporte a América Latina, y se espera que las plantas funcionen a altas tasas de utilización para reabastecer los inventarios que se redujeron cuando el suministro de combustible se desplomó a principios de este año.

