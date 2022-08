Precios de petróleo pierden casi 2 dólares por temores al alza de tasas de la Fed

Los precios del petróleo cayeron casi 2 dólares por barril el jueves en una sesión volátil, ya que los inversionistas se prepararon para el posible regreso a los mercados mundiales de las exportaciones de petróleo iraní y por el temor a que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos debilite la demanda por combustible.

El crudo Brent cerró en 99.34 dólares el barril, con una pérdida de 1.88 dólares, o 1.9%. El barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) terminó en 92.52 dólares el barril, tras caer 2.37 dólares, o 2.5%.

Las conversaciones entre la Unión Europea, Estados Unidos e Irán UPDATE 4-Iran reviews U.S. response to EU nuclear text for revival of 2015 pact - Reuters para revivir el acuerdo nuclear de 2015 continúan, e Irán dijo que había recibido una respuesta de Estados Unidos al texto "final" de la UE para resucitar el acuerdo.

"Nadie quiere saltar aquí y comprometerse con una posición grande cuando puede ser emboscado por una noticia sobre Irán en cualquier momento", dijo Bob Yawger, director de futuros de energía en Mizuho, citando los escasos volúmenes de negociación durante la sesión.

Los inversionistas también estaban a la espera de las declaraciones programadas para el viernes del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el Simposio de Política Económica de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming.

"El (mercado) está un poco preocupado por lo que Jerome Powell va a decir mañana (viernes) sobre la subida de las tasas de interés", dijo Phil Flynn, analista del grupo Price Futures en Chicago.

Se espera que Powell resuma en qué punto se encuentra la Fed en su lucha por controlar la inflación, incluyendo información sobre su trayectoria de subida de tasas a largo y corto plazo.

El debilitamiento de la demanda de gasolina en Estados Unidos aumentó la preocupación por la ralentización de la actividad económica y empujó los precios a la baja.

kg