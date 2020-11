La moneda mexicana tuvo una jornada de vértigo el martes durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues aunque durante el proceso de votación se mantuvo con ganancias, tras comenzar los conteos empezó a perder terreno, llegando a perder casi un peso en cuestión de horas.

En comparación con su mínimo de 20.9920 pesos por billete verde a media tarde y el máximo en el mercado electrónico a 21.97 unidades por dólar, el peso se depreció hasta 92 centavos o 4.45%, “es decir, un impacto directo sobre el peso por la incertidumbre sobre el resultado final”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

El peso tenía una buena jornada hasta poco después del mediodía. Considerando el precio de referencia de Reuters, la moneda mexicana avanzó 12.43 centavos, o 0.58%, ya que el dólar finalizó en 21.25 pesos, mientras que, respecto al cierre del viernes, ya que el lunes fue día festivo en México, la divisa local cedía apenas un centavo.

Hacia las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el peso incluso se apreció 1.21% a 20.9920 unidades por dólar, considerando el cierre oficial. Tras el cierre de las urnas y el comienzo del conteo de votos, el peso comenzó a tambalearse y se depreció a 21.97 unidades por dólar, una pérdida de 66 centavos o 3.39% respecto del cierre de Banxico.

La moneda local se debilitó tras darse a conocer el avance de votos en Florida a favor de Trump, así como en Texas, los cuales representan 29 y 38 votos electorales respectivamente, haciendo que la contienda comience a cerrarse, tras esperar una victoria holgada del candidato demócrata, según diversas encuestas.

A las 11:30 de la noche el peso ganó terreno a 21.4330 unidades por dólar.

“Mientras no se defina quién será el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se mantendrá la incertidumbre en los mercado financieros y las turbulencias se podrían prolongarse por varias semanas”, opinó el socio director de la consultora Pondera, José Carlos Rodríguez Pueblita.

Juan Rich, director de Análisis de Ve por Más dijo que esta volatilidad ya estaba esperada, aunque no cree que pudiera extenderse a niveles superiores de 23 pesos por dólar, aunque hasta los 22.40 si podría materializarse dependiendo cuánto tome anunciar a un ganador oficial.

“Si la votación queda muy cerrada sí podemos ver más volatilidad, si no queda tan cerrada pero no se define, aunque vamos a tener incertidumbre estimamos que no pase de los 22.20 pesos por dólar”, acotó.

Mercados cerraron al alza

Los principales índices bursátiles en Estados Unidos tuvieron un desempeño positivo en la jornada electoral, el Dow Jones avanzó 2.06%, el NASDAQ 1.85% y el S&P 500 1.78%, el mejor rendimiento para un día similar desde las elecciones del 2012.

“Las últimas dos jornadas han sido de relativa cautela, situación que contrasta con lo observado hace cuatro años. Al parecer los inversionistas están descontando una transición o seguimiento ordenado”, expresó Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero de Black Wallstreet Capital.

En 2016 en la elección presidencial el NASDAQ ganó 0.53%, el Dow Jones 0.40% y el S&P 500 0.38 por ciento. En las últimas dos décadas, el mercado estadounidense tuvo su mejor rendimiento en día electoral en 2008.

Ayer el NASDAQ cerró en 11,160.57 puntos, el Dow Jones en 27,480.03 y el S&P 500 en 3,369.16 enteros, según datos de Economática.

“Ha habido menor volatilidad, los mercados han estado más tranquilos, uno de los principales problemas es el tema de la pandemia, me parece que eso ha sido la principal preocupación para los mercados, pero al mismo tiempo ha generado la expectativa que después de las elecciones pueda haber nuevos estímulos, eso de alguna manera ha tranquilizado a los mercados”, explicó Carlos González Tabares, director de Análisis de Monex. “Aunque estas dos últimas jornadas han sido tranquilas para los mercados, no dudamos que en los siguientes días se presente un incremento de la volatilidad de corto plazo”, refirió Jacobo Rodríguez.

Los mercados en Asia abrían mixtos, el Kospi ganaba 0.17%, Hang Seng 0.26%, y Shangai disminuía 0.06 por ciento. Los futuros de los índices en EU abrían mixtos; el Dow Jones mini ganaba 0.75%, el NASDAQ 0.62%, y el S&P 500 mini bajaba 0.48 por ciento.(Con información de Judith Santiago)

