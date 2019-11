El peso mexicano opera con ligeras pérdidas contra el dólar la mañana de este martes. El tipo de cambio se ubica en 19.4855 unidades, contra un cierre previo de 19.4420 pesos por billete verde, con datos del Banco de México (Banxico). Los datos que exponen una recesión técnica en México presionan aún a la divisa local.

El peso continúa sensible y cede terreno en línea con otras monedas emergentes. Contra su cierre de ayer el movimiento es de 4.35 centavos o 0.22 por ciento. Tras la revisión de datos del Producto Interno Bruto (PIB) que mostraron una recesión en la economía, la paridad refleja el pesimismo de los operadores.

Impacto

"El gobierno y varios economistas no están de acuerdo con el termino de recesión, dado que la contracción no ha afectó a todos los sectores, pero el mercado no se enfocó en el debate de teoría económica sino en el nulo crecimiento esperado para 2019", explicó en un reporte para medidos Alfonso Esparza, analista de OANDA.

El analista explica que los datos revisados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) golpean al peso por otra puerta: las tasas de interés del Banxico. Se espera que en su próxima reunión haya un recorte. El pronóstico era de 25 puntos bases, pero ahora podría ser de hasta 50 puntos y eso también golpea a la divisa, afirma.

Señales encontradas

El Índice Dólar (DXY), que mide la fortaleza de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas de referencia, opera estable y ligeramente a la baja. Con un retroceso de -0.01% se ubica en el nivel de 98.32 unidades. Los mercados responden a señales encontradas tanto de China como de Estados Unidos en su diálogo comerciale.

El Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado en el que muestra optimismo tras una conversación telefónica entre negociadores de ambos países este martes. No obstantes, las tensiones por los aranceles que se han impesto como parte de su guerra comercial continúan y la postura de China sobre Hong Kong se mantiene firme.

[email protected]