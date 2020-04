Tras el informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el peso se depreció 0.71%, respecto del dólar, esto es, perdió en una hora 17 centavos.

A las 4:50 de la tarde del domingo, la moneda mexicana cotizaba en 25.0800 pesos por dólar, a las 6 de la tarde se vendió en el mercado electrónico en 25.2500 unidades por la divisa de los Estados Unidos .

“El tipo de cambio subió, pero no puede atribuirse por completo al anuncio del presidente, pues el precio del petróleo a nivel internacional estaba cayendo y eso pudo presionar al peso”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

La estratega explicó que el menor precio del petróleo y la ausencia de una política fiscal expansiva tienen el potencial de llevar al tipo de cambio a un máximo histórico.

Los futuros del WTI cayeron el domingo a las 6:30 pm 7.87% a 26.11 dólares por barril, en tanto que los de Brent retrocedieron 7.07% a 31.70 dólares por barril. La OPEP y Rusia informaron que aplazaron una reunión prevista para mañana hasta el 9 de abril, mientras se agrava el desplome en los precios del energético. A las 7:30 de la noche, el peso se comercializaba en 25.1279 unidades por dólar.

Informe

Ayer, el presidente informó que se adelantaron cuatro meses del pago de pensión para adultos mayores, lo que implica 42,000 millones de pesos, así como con la pensión a niños con discapacidad; además de 10 millones 500,000 becas a estudiantes de todos los niveles.

Sobre los créditos de tandas explicó que se darán 450,000 para una inversión total de 15,400 millones de pesos. Informó que tras un consenso, su administración acordó reducir los sueldos de los altos funcionarios. Además, dijo que se reducirán los gastos de publicidad; lo destinado a viáticos; la compra a proveedores externos y los contratos de obras publicas.

Sin embargo, no dio un mensaje a la iniciativa privada sobre un plan de ayuda para las empresas.

El viernes la moneda terminó en territorio negativo frente al dólar y anotó una caída semanal. El tipo de cambio terminó las operaciones en 24.7380 pesos por billete verde, con datos del Banco de México, frente a un registro de 23.3250 pesos por dólar el viernes anterior.

El movimiento significó para la moneda mexicana una depreciación acumulada de 1.4130 unidades, 6.06 por ciento. Frente a su registro oficial del jueves de 24.3490 unidades, la caída para el peso se extendió al cierre de la semana pasada en 38.80 centavos, equivalentes a 1.60 por ciento.

“La caída del peso y de la mayoría de las divisas se debe a un regreso de la percepción de riesgo a los mercados financieros globales, pues se publicaron indicadores económicos negativos que sugieren que el impacto por el coronavirus será severo”, señaló Gabriela Siller.

Advirtió que a nivel global se publicaron los indicadores PMI de manufactura y servicios, los cuales cayeron a niveles no vistos desde la Gran Recesión. “En particular, los PMI de servicios alcanzaron mínimos históricos por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, destacándose Italia (17.6), la eurozona (26.4), Francia (27.4) y Alemania (31.7). Por su parte, en Estados Unidos se publicó la nómina no agrícola de marzo, que mostró una destrucción de 701,000 empleos durante el mes, caída no vista desde el 2009”, indicó.

Agregó que las solicitudes de apoyo por desempleo superaron los 6.6 millones en la última semana completa de marzo, ubicándose en un nuevo máximo histórico que es 10 veces el máximo de la Gran Recesión.

Los analistas de CIBanco dijeron en un reporte que el desempeño del peso estará supeditado en mayor medida a los factores externos, en particular la evolución del tema del Covid-19.

