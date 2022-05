El mercado accionario de NASDAQ es el lugar idóneo para que las empresas con ofertas de tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente coticen, aseguró Simon Zhao, presidente ejecutivo de la mexicana Solarever.

En entrevista, el directivo dijo que el NASDAQ “es un mercado accionario que impulsa las tecnologías del futuro, las que son amigables con el medio ambientes, por eso tenemos que estar allá, para ser vistos por los inversionistas que solo invierten sus recursos en este tipo de innovaciones tecnológicas”.

La semana pasada el directivo anunció su intención de llevar a Solarever, fabricante de productos solares, incluidos paneles fotovoltáicos, sistemas de almacenamiento de energía y a partir de este mes, vehículos eléctricos, a debutar en el NASDAQ, en Nueva York, mediante una próxima Oferta Pública Inicial (OPI) para cotizar este mismo año.

“Además, es una de las bolsas de valores más grandes e importantes en el mundo donde cotizan empresas de la talla de Apple, Amazon y muchas otras”,agregó.

El directivo explicó que “en el NASDAQ hay muchos inversionistas, mucho capital. Queremos recursos para apoyar la innovación en tecnología en México”.

Zhao no descartó debutar a Solarever en alguna de las dos bolsas de valores de México, ya sea la Bolsa Institucional de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores, pero no es algo que por el momento esté en sus planes. "Queremos consolidarnos primero en Nueva York para posteriormente pensar en una OPI en alguna otra Bolsa, pero no queda descartado".

Además, dijo que es mucho más fácil debutar en Nueva York que en México. “Hay más facilidades para las empresas que debutan en el NASDAQ”. La intención es debutar en NASDAQ en agosto, aunque quizá sea hacia finales del cuarto trimestre de este año.

La empresa se encuentra en conversaciones con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para definir la entrada al NASDAQ.

Sobre el valor de mercado en la que está valuada la firma mexicana, Simon Zhao dijo que "esa es una cifra que se dará a conocer cuando se acerque el momento de la OPI".

El directivo dijo que ya se reunieron con algunos fondos internacionales de inversión que estarían dispuestos a respaldar con recursos la llegada de Solarever a NASDAQ, aunque declinó dar nombres.

Autos eléctricos este mes

Sobre el negocio de autos eléctricos Simon Zhao dijo que su competencia serán los vehículos de gasolina. “Queremos ofrecer un auto accesible para el mercado mexicano, de gama media baja, a precios competitivos”.

Zhao anunció que el 21 de mayo se darán a conocer más detalles sobre este negocio y que los primeros autos se comenzarán a comercializar posiblemente a principios del segundo semestre del 2022.

Los planes de la firma son invertir cerca de 1,000 millones de dólares en los próximos cinco años para crecer sus negocios de energías limpias. En una primera etapa desembolsará 50 millones de dólares. Para ello se encuentra analizando diferentes lugares donde instalar un parque industrial.

