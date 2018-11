El valor de los títulos de Mexichem, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se desplomaron hoy en 8.40% a 43.18 pesos por unidad, desde los 47.14 pesos de la sesión previa.

Lo anterior representó una pérdida de 8,316 millones de pesos en valor de mercado a 90,678 millones, desde los 98,994 millones de pesos.

Un analista que pidió no ser citado informó que, aún que no había información específica de la compañía petroquímica, dicha caída tiene que ver con los cambios regulatorios propuestos y que están pendientes por definir si se aprueban o no.

“Desde hace un par de semanas que vienen cayendo, pero hoy en particular operaron mucho una casa de bolsa que tiene cuenta de inversionistas extranjeros, y que retiraron sus inversiones en México”, detalló.

Añadió que en las últimas semanas se ha retirado mucha inversión en el país, pero eso golpea al mercado accionario local.

Este lunes el principal indicador de la BMV, S&P/BMV IPC, cayó 4.17% a 39,427.28 unidades, perdiendo 1,717.05 puntos, niveles observados en 2014. En medio de un entorno de incertidumbre sobre las políticas del gobierno de la próxima administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, Credit Suisse elevó su precio objetivo para 2019 a 86 pesos por acción, desde los 74 pesos, esto representa un retorno potencial cercano al 100 por ciento. Mientras que Morgan Stanley estima un valor de 100 pesos para el mismo periodo.

De los 12 analistas que siguen la acción, 11 recomiendan Compra, sólo uno de los corredores recomendó Mantener.

Mexichem es uno de los líderes globales en soluciones innovadoras a lo largo de múltiples industrias incluyendo construcción e infraestructura, datacom, irrigación y químicos.

Debido a su segmento petroquímico cuenta con una alta exposición al precio del crudo Brent; en referencia a ello, la semana pasada JP Morgan emitió sus proyecciones para el crudo estimando que el precio del oro negro disminuirá a 73 dólares por barril.

Además, estimaron que el precio del petróleo seguirá bajando y que en 2020 el costo del barril llegaría a costar hasta en 64 dólares.