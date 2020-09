La carrera por la vacuna para el Covid-19 que están liderando la farmacéutica estadounidense Moderna, la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la china Sinopharm, Pfizer y Biontech, GSK y Sanofi se ha visto reflejada en los mercados financieros. Sobre todo en las bolsas, que sirven como indicador adelantado de la actividad económica.

Lo que muestran ahora, pese a todo, es un elevado optimismo -el S&P 500 sube 56% desde los mínimos de la crisis de marzo, hasta máximos históricos, y el EuroStoxx 50 gana 39%- que podría dar a entender que la aprobación de una vacuna ha sido descontada ya.

No lo creen así la mayoría de expertos encuestados por Eleconomista. Un 80% de los consultados considera que el mercado no venderá con la noticia. Es decir, que las bolsas no se desinflarán cuando se confirme la posibilidad de distribuir una vacuna que sirva para frenar la pandemia de coronavirus que ha enfrentado al mundo a una emergencia sanitaria de dimensiones desconocidas previamente y lo ha condenado a una recesión histórica.

Los expertos confían en que la aprobación de una o varias vacunas de las que se encuentran en fases avanzadas de desarrollo en estos momentos supondrá un nuevo impulso para los mercados.

Un terreno donde hoy se recogen además el resto de esperanzas: las señales y datos que apuntan a una rápida recuperación económica, los estímulos fiscales y monetarios de estados y bancos centrales o el liderazgo de los sectores beneficiados por los efectos de la crisis, como es el caso del tecnológico.

Pero en el que respecta a otras realidades se está claramente apartando la mirada: como ocurre con los alarmantes niveles de sobreendeudamiento, el incremento del desempleo, las tensiones entre China y Estados Unidos o las convulsas elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre en la principal potencia mundial.

Alivió a sectores castigados

“Donald Trump hará todo lo posible para apoyar el crecimiento económico hasta los comicios e intentará por todos los medios anunciar una vacuna contra el Covid-19 que beneficiaría más a las acciones cíclicas que a las defensivas”, dijo Yves Bonzon, CIO del banco suizo Julius Baer.

“Desde nuestro punto de vista, aunque ya haya cierto optimismo entre los inversionistas respecto a la aprobación rápida de una vacuna, no está todavía plenamente descontado. Pensamos que debería ser un catalizador positivo para la renta variable”, dijo Tomás García-Purriños, portfolio manager de MoraBanc AM.

Victor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, considera que actualmente “no está descontando del todo que la vacuna vaya a ser totalmente efectiva. La vacuna generará seguridad, y lo que los mercados verán que permanece es la liquidez en el mercado”.

En la misma línea, Sara Herrando, subdirectora de Análisis de Norbolsa, entiende que si llega una vacuna eficaz, “los mercados reaccionarán positivamente: hay muchos sectores (todos los ligados al turismo) que verían la salida del túnel y todavía están muy castigados”.

“La llegada de la vacuna será, sin duda, una buena noticia, pero debe ir acompañada de la normalización de la economía”, apuntó Victoria Torre, responsable de Análisis y Selección de Fondos de Singular Bank, quien coincidió en que, “si el mantenimiento a raya de la enfermedad y el número de contagios empieza a descender, ayudaría a los sectores más castigados, como aerolíneas, compañías ligadas al turismo, etc.”.

Javier Santacruz, profesor de economía, apunta en la misma dirección: “Creo que en el momento en el que salga la vacuna va a intensificarse el último rally, en el que participarán todos los sectores que no lo han experimentado durante los últimos meses. Todo el consumo cíclico entrará, el más apalancado. Aquellos sectores que más han sufrido, como los relacionados con el turismo”.