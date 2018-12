El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y la Green Financial Iniciative de The City of London Corporation firmaron un acuerdo de colaboración para promover y desarrollar el financiamiento verde y sustentable en México.

En este mismo marco, 51 inversionistas institucionales de México firmaron una declaratoria para divulgar información Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG), la cual será considerada en la toma de decisión de sus inversiones.

Durante el evento, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José-Oriol Bosch, destacó que el acuerdo con The City of London Corporation ayudará a elevar las prácticas de desarrollo sustentable, así como compartir experiencias y avanzar en el cumplimiento de objetivos comunes para enverdecer el sistema financiero.

“Reconocemos la responsabilidad de enverdecer el sistema financiero y la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable para transitar a una economía baja en carbono, menos intensiva en el uso de recursos naturales y mucho más incluyente”, dijo José-Oriol Bosch.

Subrayó que todas las acciones de cooperación y alianzas estratégicas que se realicen entre todos los jugadores del sistema financiero son una pieza clave para garantizar el éxito de la transición hacia un sistema financiero más sustentable.

La embajadora del Reino Unido, Corin Robertson, dijo a los miembros del sector financiero de México “que no están solos en esta batalla”, pues para los centros financieros más importantes del mundo, incluido Londres, no es una opción cuidar los impactos de largo plazo de sus inversiones.

“Observar que los inversionistas mexicanos perciben este portafolio con la misma urgencia es revigorizante”, dijo Robertson.

“Con estos dos acuerdos los inversionistas institucionales están priorizando inversiones que ayuden a combatir el cambio climático, lo cual no solo es lo correcto moralmente, sino una estrategia consciente para proteger sus portafolios”, añadió la embajadora.

En su intervención Peter Estlin, Lord Mayor de la City of London Corporation, mencionó que desde hace cuatro años, México y el Reino Unido han trabajado para encontrar soluciones verdes a los problemas financieros.

Este viernes se celebró también la firma de una declaratoria en la 51 inversionistas institucionales mexicanos busca promover la divulgación de información en materia ASG y aumentar su calidad y estandarización.

“Con esta acción los inversionistas institucionales en México siguen los pasos de inversionistas en países como Francia, Suecia y Perú, con lo que se espera transformar la cadena de inversión que deberá estar encaminada a umplir con los objetivos ambientales y desarrollo sustentable que han firmado las principales economías del mundo”, dijo el director de la BMV.