Uno de los retos que presenta la Bolsa Institucional de Valores (Biva) es la salida al mercado accionario de empresas que generan hasta 70% de la fuerza productiva del país, dijo Cipactli Jiménez.

En entrevista, el socio de Snowball, un crowdfunding mexicano que busca apoyar a pequeñas y medianas empresas, proyectos, patentes y startups a través de inversiones y no donaciones, dijo que “el mercado accionario mexicano no es sólo de una colocación, mientras no logre dar ese brinco, no representa lo que el mercado solicita”.

Explicó que uno de los objetivos de la Biva es ayudar a las empresas medianas, aunque no descarta incluir grandes emisoras, con la finalidad de incentivar al mercado accionario en el país.

Desde su arranque a la fecha, el nuevo centro bursátil registra la salida a Bolsa de cuatro emisoras: Fortem Capital con la emisión de un certificado de Capital de Desarrollo (CKD) por 2,080 millones de pesos. Sofoplus por 100 millones en deuda, Capital Índigo por 320 millones de pesos en un CKD y la más reciente Crédito Real.

“Biva tiene un gran reto, respecto al mercado y un reto que ella misma se impuso de traer más inversión, empresas y empoderar a una clase”, expresó Jiménez.

Desafío

Cipactli Jiménez añadió que la llegada de la Biva representó un desafío para el mercado por la adaptación que se tuvo que realizar por parte del mercado mismo, casas de Bolsa e inversionistas.

“Nuestro objetivo en Snowball es democratizar y crear inversionistas con conocimiento, involucrándolos en proyectos de inversión de alto impacto”, detalló Mauricio Ocampo, socio fundador de la compañía.

[email protected]