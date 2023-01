Inflación, desaceleración y tasas altas, los tres retos de los emisores mexicanos en 2023

Son tres los retos que enfrenta el mercado mexicano de emisores de deuda en 2023: la desaceleración económica, la inflación y tasas altas, coincidieron analistas de la calificadora Fitch.

Cada uno tendrá un impacto diferente en cada segmento, matizó aparte Alberto Moreno, senior director de corporate finance en la agencia.

La inflación alta seguirá alentando el alza de tasas en Estados Unidos y México, lo que podría generar un reto adicional para los emisores, matizó aparte Astra Castillo, senior director de global infraestructure en Fitch.

Y el director senior de finanzas públicas en la firma, Gerardo Carrillo, destacó que los estados y municipios que tienen una fuerte participación en su desarrollo de remesas o turismo también se verán impactados por la profundidad de la recesión de Estados Unidos.

Al participar todos en el Credit Outlook 2023 de Fitch, Carrillo estimó que la profundidad y velocidad de la recesión de Estados Unidos se traducirá en desaceleración de la recaudación local y federal.

Matizó que la recaudación local está protegida por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas compensará el riesgo, pero si observó que será un factor a observar por parte de la agencia.

En el mismo evento participaron Alejandro Tapia senior director de Bancos y Marcela Galicia senior director de instituciones Financieras no Bancarias. Tapia dijo que la perspectiva de calificación para el sector de bancos e instituciones financieras es neutral para este año, pero sí reconoció un riesgo de la desaceleración económica en la composición de las carteras.

No obstante, matizó que, gracias al buen desempeño de los bancos en 2022, cuentan con flexibilidad para absorber los riesgos que representan la desaceleración e inflación.

El buen desempeño al que se refiere de los bancos, resulta de las altas tasas de interés y la recuperación de la cartera crediticia del consumo que abrió oportunidades de crecimiento observadas el año pasado.

El escenario no es igual para las instituciones financieras no bancarias, matizó aparte Marcela Galicia senior director en la firma. Varias de las instituciones del sector se fondean en el mercado y las altas tasas junto con la expectativa de mayores incrementos, son un factor de riesgo para ellas.

Tasas e infraestructura

Astra Castillo, senior dirctor de global infraestructure en Fitch explicó que la inflación alta seguirá alentando el incremento de tasas en Estados Unidos y México, lo que podría presionar a los emisores del sector, matizó aparte Astra Castillo,

Al participar en el Credit Outlook 2023, sostuvo que las carreteras públicas no suelen transferir presiones en las tarifas en periodos de inflación, por algún tipo de acuerdo para no meter más presión a la trayectoria de precios generales. De manera que la persistencia de la inflación en este año será determinante para ver como reaccionarán esta ocasión, pues hace más de dos décadas que no experimentábamos en el país un periodo de escalada consistente de precios.

Dice que hay diferencia de sectores de acuerdo al nivel de riesgo de cada institución.