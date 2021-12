Los riesgos de deslistes de empresas chinas que cotizan en Wall Street se agudizan a medida que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) avanza con la regulación que obligaría a firmas extranjeras a darse de baja de las bolsas estadounidenses si no permiten que reguladores auditen sus estados financieros, cada tres años.

La primera en anunciar la baja de sus American Depositary Shares (ADS), listados en el NASDAQ fue DiDi Global, la plataforma tecnológica de movilidad.

Analistas no descartan que estos anuncios se sigan dando ante mayores presiones regulatorias entre, al menos, unas 270 emisoras chinas que provienen de sectores como el de tecnología, inmobiliario y financiero, que cotizan en Wall Street y que probablemente buscarán trasladarse a otras bolsas.

Carlos Hernández, analista senior en Masari Casa Bolsa, dijo que esta medida llevaría a que las empresas de China podrían elegir el camino para deslistarse de Bolsa porque desde el año pasado se han visto presionadas por una más fuerte regulación por parte de las autoridades regulatorias estadounidenses y las propias chinas.

“Vemos que empresas como Didi están buscando salirse de Bolsa (no solo por la regulación de la SEC), ante las presiones de la política pública del gobierno de China y algunas otras compañías podrían seguirla”, añadió.

"La salida de estas empresas estaría limitando la estrategia de inversión por asset allocation (asignación de activos) en el mercado asiático y limitando las inversiones para algunos portafolios, que de por sí, en los últimos años en la estrategia de instituciones grandes como Vanguard, BlackRock, ya habían estado realizando inversiones significativas en aquel mercado", abundó.

Por su parte, Rich Smith, analista en The Motley Fool, expuso que “la exclusión de la lista no será inmediata. El anuncio de la SEC fue más como un tiro al arco porque el gobierno de Estados Unidos advirtió a China que esto es realmente serio y aumenta el riesgo de que las empresas chinas, incluso las grandes como Alibaba, sean expulsadas de las bolsas estadounidenses si no cumplen”.

Van en serio

El jueves 2 de diciembre, la SEC adoptó enmiendas en la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras (HFCAA) con la que prohibirá a las empresas negociar y ser excluidas de las bolsas de valores si la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB) no audita los reportes solicitados durante tres años consecutivos. Además, las dichas emisoras deberán declarar si son propiedad o están controladas por algún gobierno extranjero.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital, explicó que las nuevas reglas de la SEC buscan darle mayor transparencia a los inversionistas, ya que las empresas chinas han sido “muy opacas” cuando reportan sus resultados.

Además, comentó que el eventual desliste de empresas chinas de Wall Street es una noticia trascendente porque se estaría restringiendo acceso al mercado a empresas muy grandes, ya que por la propia regulación china es complicado que inversionistas extranjeros compren activos chinos.

Reguladores chinos responden

La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) expuso que en los últimos años, ciertas fracciones políticas de Estados Unidos han convertido la regulación del mercado de capitales en parte de sus herramientas de politización, aplicando medidas drásticas injustificadas contra las empresas chinas y obligándolas a excluirse de las bolsas de valores estadounidenses.

“Esta mentalidad va en contra de los principios fundamentales y el estado de derecho de la economía de mercado, daña los intereses de los inversionistas globales, socava el estatus internacional de los mercados de capitales de Estados Unidos y no beneficia a nadie”, indicó.

La CSRC explicó que “las medidas políticas que las autoridades reguladoras chinas han introducido en los últimos meses con respecto a la regulación del desarrollo de la economía de plataformas tienen como objetivo limitar el monopolio, proteger a las pymes, salvaguardar la seguridad de los datos y la información personal y prevenir la expansión desordenada del capital”.

Por lo tanto, justificó que las iniciativas políticas relevantes del gobierno chino no están dirigidas a industrias específicas o empresas privadas, ni están necesariamente conectadas a cotizaciones en el extranjero de empresas chinas.

Bajo presión

Empresas trasnacionales chinas como Alibaba, Tencent y hasta Baidu, han estado bajo presión también por las medidas tomadas, desde noviembre el año pasado por el gobierno chino, que busca tener más control sobre el mercado de valores y las empresas y en un momento en que hay choques geopolíticos y económicos entre las dos economías más grandes del mundo.

Estas medidas estuvieron principalmente dirigidas a sectores como las plataformas de comercio electrónico, tecnología financiera, redes sociales y educación en línea.

"Se siente como un episodio de la dimensión desconocida, donde nadie sabe qué va a hacer el gran hermano de Pekín en un momento dado", dijo el analista en Wedbush Securities, Dan Ives, para Investor's Business Daily.

Las medidas regulatorias y antimonopolio de China se evidenciaron cuando el gobierno de Pekín frenó la Oferta Pública Inicial (OPI) de Ant Group, el brazo financiero de Alibaba, con la que pretendía crear una empresa de financiamiento fuera del sector bancario tradicional con más de 1,000 millones de usuarios.

A principios del2021, se anunciaron reglas locales antimonopolio que tendrían un impacto en el negocio de grandes empresas de tecnología e internet.

Pero vinieron más presiones para empresas de juegos en línea que impactaron en el desempeño bursátil de Tencent, NetEase y Bilibili.

“Hay una incertidumbre provocada por la presión regulatoria. El objetivo principal es frenar los monopolios, la desigualdad, pero tiene otros elementos de regulación relacionados con una posible revisión de las estructuras de VIE (entidades de interés variable). Esta estructura acostumbra a sortear los límites de la propiedad extranjera. Si es una empresa de tecnología de China que busca atraer capital de extranjeros, pero existe una limitación a la propiedad extranjera, puede emplear una estructura VIE para cotizar en Estados Unidos”, escribió en una nota Tom Wilson, jefe de Renta Variable de Mercados en Schroders.

Medios de Estados Unidos reportaron que China no ha permitido que la PCAOB inspeccione a sus auditores, que a su vez certifican las cuentas de las empresas chinas que cotizan en Wall Street, aludiendo a preocupaciones por la seguridad nacional.

La oficina antimonopolio de China anunció el domingo que intensificará la aplicación legal contra el comportamiento monopólico e impulsará la ley enmendada para mejorar el marco regulatorio, dijo Gan Lin, jefe de la oficina antimonopolio nacional.

Evitarán problemas

Ante el riesgo de que algunas empresas chinas opten por salirse de Bolsa, los inversionistas han decidido vender y evitarse problemas, lo que se vio reflejado en la cotización de las acciones el 3 de diciembre, comentó Jacobo Rodríguez.

Ese día, las emisoras del país asiático se desplomaron en Wall Street, encabezando las pérdidas los papeles de Didi (-23.07%), tras el anuncio de que buscará cotizar en la Bolsa de Hong Kong y en medio de mayores presiones regulatorias de la SEC.

Los ASD de Alibaba, el gigante del comercio electrónico perdieron 8.23 % a 111.96 dólares por ADS, un nivel que no se veía desde el 2017.

NetEase, la compañía que desarrolla juegos en línea descendió 6.90% y Tencent, una empresa multinacional tecnológica china, retrocedió 4.94 por ciento.

Otras firmas chinas como JD.com y Pinduoduo, perdieron 7.71 y 8.16 %, respectivamente. En el caso de NIO, el fabricante de automóviles eléctricos cayó 11.19%, y Baidu, un motor de búsqueda de internet, bajó 7.77 por ciento.

