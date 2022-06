Fitch Ratings dijo este jueves que decidió retirar su calificación del desarrollador inmobiliario China Evergrande Group y dos de sus filiales, ya que las firmas han dejado de participar en los procedimientos de financiamiento de mercado.

En diciembre, la agencia de calificación rebajó a Evergrande y sus subsidiarias, Hengda Real Estate Group Co Ltd y Tianji Holding Ltd, al estado de "incumplimiento restringido", diciendo que las empresas habían incumplido sus obligaciones de pagos de bonos en el extranjero.

En su declaración del jueves, Fitch dijo que ya no tiene suficiente información para mantener las calificaciones de Evergrande, el desarrollador más endeudado del mundo con más de 300,000 millones de dólares en pasivos, y dos de sus subsidiarias.

En consecuencia, Fitch ya no proporcionará calificaciones ni cobertura analítica para Evergrande y sus subsidiarias", dijo.

Evergrande, que ha tenido problemas para pagar a los proveedores y completar proyectos de vivienda, se ha convertido en el símbolo de la crisis del sector inmobiliario de China, superando varias veces los plazos de pagos de deuda en el exterior.

La firma está considerando pagar a los tenedores de bonos públicos extraterritoriales adeudados alrededor de 19,000 millones de dólares con cuotas en efectivo y capital en dos de sus unidades que cotizan en Hong Kong, informó Reuters el mes pasado, mientras el desarrollador lucha por recuperar una mejor posición.

Se considera que su deuda extraterritorial por valor de 22,700 millones de dólares, incluidos préstamos y bonos privados, está en incumplimiento después de no efectuar los pagos de fines del año pasado. La empresa dijo en marzo que dará a conocer una propuesta preliminar de reestructuración de la deuda a fines de julio.

A finales del año pasado, las agencias de calificación, incluida S&P, rebajaron la calificación de Evergrande a "incumplimiento selectivo" después de que no se efectuó el pago de la deuda en el extranjero.