Expertos no ven viable creación de moneda única "El Sur" entre Argentina y Brasil en el corto plazo

Los gobiernos de Brasil y Argentina están trabajando para crear una moneda única. Esta se llamaría “El Sur”, en honor a América del Sur. Sin embargo, la nueva moneda sólo sería utilizada para el comercio internacional, por lo tanto, el peso argentino y el real brasileño estarían funcionando dentro de su país paralelamente.

"Tratar de alinear economías muy dispersas y diferentes de las cuales Brasil pagaría un precio más alto de todas las economías regionales no es lógico, aunque a Argentina si le podría convenir. Este es un intento, desde la política, por tratar de alinear economías a lo cual se van a sumar todos los políticos latinoamericanos", aseguró Julio Cesar Herrera, analista económico y político.

Por su parte, Andrés Pardo Amézquita, director de Macroeconómica para América Latina de XP Investment y exviceministro de Hacienda y Crédito Público, "para llegar a una moneda única es importante que los países cumplan ciertas condiciones básicas como el nivel de integración económica, comercial, financiera y bancaria, entre otros. Casi nada o muy poco de eso se cumple actualmente".

"También se necesitaría acordar ciertos criterios a nivel de política fiscal. Temas de similitudes en los modelos y las políticas económicas son muy importantes, y en este punto, especialmente Argentina y Venezuela distan mucho de los demás países de la región. La inestabilidad política que existe en cada país también es un factor que juega en contra de una iniciativa de este tipo", mencionó Pardo Amézquita.

Además, considera que el punto de partida de los dos países que están proponiendo es muy distinto, característica que se evidencia en los niveles de inflación, tasas de interés, niveles de deuda, entre otros. Falta mucho para que la región esté pensando en la posibilidad de adoptar una moneda única.

Según confirmó Financial Times, los equipos económicos de ambos países se muestran cercanos a la idea de poder desarrollar una moneda común que reemplace al peso y al real, algo que también está más cerca por la similitud ideológica de ambos gobiernos luego de la llegada al poder del Partido de los Trabajadores en Brasil.

Habrá una decisión para comenzar a estudiar los parámetros necesarios para una moneda común, que incluye todo, desde cuestiones fiscales hasta el tamaño de la economía y el papel de los bancos centrales", informó Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, al diario británico.

La medida que podría impulsar la economía argentina necesita "un estudio de mecanismos para la integración comercial", agregó en declaraciones al Financial Times. "No quiero crear falsas expectativas, pero es el primer paso en un largo camino que América Latina debe recorrer", sostuvo.

¿Cómo se comportan las monedas?

El comportamiento del peso argentino hasta el 20 de enero del 2023 tuvo un último dato de 183.44 frente al dólar con una variabilidad de 0.19%. Esta cifra también ha sido la más alta en 2023. A finales de 2022, su último dato es de 176.7 con una variabilidad de -0.02 por ciento.

Con respecto al real brasileño, su apertura fue de 5,2074 con una variabilidad de 0.08 por cento. Sus números frente al dólar han tenido mayor variabilidad, siendo la más baja este año con un porcentaje de -2.35 por ciento.

Quienes más dudarán sobre la medida son las autoridades del Banco Central brasileño, sobre todo por la inflación que registra la Argentina que rozó 95% durante este año, además de la imposibilidad del país de acceder a los mercados internacionales y la deuda que se registra con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Qué efectos tendría el acuerdo?

La idea de “El Sur”, se dio debido a la estrecha relación económica entre los dos países, siendo Brasil el mayor socio comercial de Argentina. Por consiguiente, pretenden excluir al dólar en el comercio entre estás dos naciones e, incluso, a cualquier nación que desee integrarse en el Mercosur.

La medida que podría impulsar la economía argentina necesita "un estudio de mecanismos para la integración comercial", agregó Massa en declaraciones al FT. "No quiero crear falsas expectativas, pero es el primer paso en un largo camino que América Latina debe recorrer", sostuvo el ministro de economía argentino.

El ministro también aseguró que la iniciativa no se limitaría solo a dos países, sino que se invitaría a otras naciones de la región que quieran participar. De ser así, podría convertirse en un instrumento similar al euro y representar 5% de PBI del mundo.

Julio Cesar también resaltó lo difícil que sería para los gobiernos traer esto a la realidad. “Para poder hacerlo tendrían que imprimir billetes pero no lo van a hacer porque no pueden fondear el gobierno y el gasto social. La economía argentina, con su gran déficit y su gran deuda, no tiene la capacidad de ser un aliado. Brasil tiene una economía y un sistema productivo mucho más fuerte. Económicamente no tiene sentido tomar dos economías tan dispares e igualarlas”.

¿En qué va la idea?

Según consignó el Financial Times, se espera un anuncio oficial durante la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Argentina que comenzará este domingo por la noche para la cumbre de la Celac y que representará el primer viaje al extranjero del líder del PT desde que asumió el poder a principios de mes.

Por ahora, Brasil y Argentina firmarán un acuerdo bilateral para la creación de un fondo de garantía para estimular las exportaciones brasileñas, dijo el lunes una fuente del Gobierno brasileño, mientras funcionarios de ambos países se reúnen en una cumbre en Buenos Aires.

Bajo el acuerdo, Argentina tendrá que proporcionar una garantía colateral para el financiamiento comercial de Brasil con liquidez internacional, dijo la fuente, que agregó que las dos economías más grandes de Sudamérica también establecerán un grupo de trabajo para crear una cuenta de compensación única en el continente.