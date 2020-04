El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal cuenta con los recursos materiales y económicos suficientes para enfrentar la crisis económica derivada de la caída del precio del petróleo, que registró el lunes una baja histórica a nivel global.

“Quiero decirles a los mexicanos que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial, que desde luego nos va a afectar; sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad, de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El mandatario consideró que la rehabilitación de refinerías que se inició en el 2019 permitirá que en mayo próximo el país procese 1 millón de barriles, lo que reducirá las importaciones de gasolina.

En la conferencia matutina de ayer, el mandatario informó que el lunes se procesaron en México 800,000 barriles, casi la mitad del millón 700,000 que produce el país.

Asimismo, López Obrador anunció que este jueves las secretarías de Hacienda y Energía, junto con Petróleos Mexicanos (Pemex), harán público un plan para el manejo del sector energético en medio del desplome del precio del crudo.

Aseveró que en pozos nuevos abiertos durante esta administración se pueden cerrar válvulas de producción y esperar mejores tiempos en el precio, todo lo cual, indicó, no es posible en pozos maduros, por la alta presión del crudo.

“¿Por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, les podemos cerrar las válvulas, no pierden presión”, aseguró.

El mandatario reiteró, durante su conferencia matutina, su rechazo a acudir a organismos financieros internacionales para contratar más deuda.

