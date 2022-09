Bolsas de valores mexicanas cierran agosto en bear market

Las dos bolsas de valores de México terminaron agosto en un mercado bajista (bear market), al cerrar el mes con una caída mayor al 20% desde su último nivel máximo, afectadas por el aumento en la tasa de interés.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, cerró agosto 20.65% por debajo de su máximo histórico del 1 de abril, cuando llegó a 57,064.16 puntos. El FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) cae 20.11% desde su máximo en la misma fecha, cuando tocaba los 1,168.62 puntos.

“Ha sido un mal año para las bolsas en general, porque los bancos centrales están subiendo las tasas para controlar la inflación”, comentó Jorge Gordillo, director de Análisis en CIBanco.

El alza en las tasas de interés compite directamente con el rendimientos de los mercados de valores, añadió.

En mayo y en junio el escenario se agravó porque empezaron a aumentar más rápido las tasas en Estados Unidos y en otros países, elevando la preocupación de una posible recesión.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis en Black WallStreet Capital, dijo que la tendencia bajista para las plazas bursátiles de México se explica principalmente por el aumento en las tasas de interés.

Explicó que “estar en un mercado bajista no es bueno, pero se pone a tono con otros índices bursátiles. La pregunta difícil de contestar es cuánto tiempo puede durar el “bear market” para México porque los factores de riesgo siguen presentes, ya que no se tiene claro cuándo se puede dar un punto de inflexión con la inflación, con las tasas de interés, sigue el conflicto en Europa, factores a los que no se ve una solución en el corto plazo”.

En Wall Street, el índice tecnológico NASDAQ Composite se encuentra todavía en “bear market” en el que entró el 6 de abril y cotiza 25.37% por debajo de su máximo del 3 de enero. El S&P 500 y el Dow Jones reportan una caída de 17.55 y 14.37%, respectivamente, desde su mayor nivel de 3 y 4 de enero.

Otras bolsas de América Latina, como la de Colombia (-24.91%) y la de Perú (-25.27%) también están en un mercado bajista.

Jorge Gordillo recordó que la recuperación de las bolsas desde finales de junio y hasta principios de agosto, en Estados Unidos de casi 10% y en México de 6%, no fue sostenible después de que funcionarios de la Reserva Federal empezaron a endurecer su postura de política monetaria hasta tener controlada la inflación. Luego, en la reunión en Jackson Hole, se hizo evidente el mensaje.

“Entonces el mercado paró sus ganancias y la corrección se ha ampliado hasta ahora. Todo este cambio de sentimiento por la política monetaria está detrás de la caída de los mercados accionarios”, añadió.

Agosto, mes de pérdidas

Tanto las bolsas de Estados Unidos como de México finalizaron el miércoles con su cuarta sesión de caídas consecutivas, llevando a un cierre mensual también negativo y marcando uno de los peores desempeños de los últimos siete años para un mes de agosto.

El último día del mes, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.88%; el S&P 500 perdió 0.78% y el NASDAQ Composite bajó 0.56 por ciento. Respecto al balance mensual, NASDAQ perdió 4.64%, el S&P 500 cayó 4.24% y el Dow Jones 4.06 por ciento.

En México, el S&P/BMV IPC finalizó en 44,919.22 unidades, una caída intradía de 2.18% respecto al cierre anterior, terminando agosto con una baja de 6.70 por ciento. El FTS-BIVA perdió 2.08% el miércoles y selló un cierre mensual de pérdidas por 6.63 por ciento.

Jacobo Rodríguez enfatizó que las caídas en la BMV están siendo más agresivas que las de Wall Street porque internamente se percibe que los “choques” en la economía pudieran ser mayores por la dependencia de México del sector externo. Además, los reportes financieros del segundo trimestre fueron débiles.

Por ello, dijo que las bolsas se enfrentarán a septiembre, un mes que típicamente ha sido de bajo desempeño.

Acaba en 20.1422 unidades

Peso cierra el octavo mes con apreciación de 1%

El peso mexicano cerró agosto con una apreciación de 1.08% frente al dólar, por arriba de las 20 unidades, según datos del Banco de México.

“La apreciación del peso mexicano, contraria al resto del mercado, se debió a la expectativa de que Banco de México (Banxico) seguirá subiendo su tasa de interés a un ritmo agresivo, a pesar de que ya se ubica en terreno restrictivo tras la decisión de la Junta de Gobierno de subirla en 75 puntos base el 11 de agosto”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

“La especulación de una postura monetaria más agresiva estuvo impulsada por la inflación de la primera quincena de agosto, que se ubicó en una tasa anual de 8.62%, por arriba de las expectativas del mercado”, dijo.

En una muestra de 22 monedas de países emergentes y desarrollados, la moneda mexicana fue la tercera de mayor apreciación ante el dólar durante agosto. Se ubicó por debajo del rublo ruso y el sol peruano, ante las cuales el dólar se depreció 2.26 y 1.77%, en ese orden.

Otras monedas que también tomaron ventaja frente a la divisa de Estados Unidos fueron el peso chileno (-0.28%) y el dólar de Hong Kong (-0.01%).

Por otra parte, el peso mexicano rompió la última sesión de agosto con cuatro días de depreciación ante el dólar, al cerrar en 20.1432 unidades por billete verde, equivalente a un avance de 0.06% o 1.21 centavos, según datos del Banxico.

La directiva en Banco Base destacó que durante agosto, el la divisa de México enfrentó presiones para mantenerse sostenidamente por debajo de los 20 pesos por dólar, sin lograr el soporte clave de 19.80 pesos.

Por ello, el margen de apreciación para el peso mexicano “es limitado y no se descarta el riesgo de presiones adicionales al alza para el tipo de cambio”.

La divisa estadounidense se fortaleció ante varias monedas, lo cual se reflejó en el avance de agosto del índice de referencia, el cual registró aumentó 2.48 por ciento.

