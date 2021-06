El bitcoin intentaba alejarse el martes del mínimo de dos semanas al que cayó en la víspera, luego de que el banco central de China reafirmó las medidas contra las criptomonedas y restringió los canales comerciales para los residentes chinos.

La criptomoneda más grande del mundo perdió la mayoría de sus ganancias previas y en el día sumaba un 0.5% hasta los 31,753 dólares. Cayó más del 10% el lunes, su mayor desplome en un día en más de un mes.

La liquidación se produjo luego de que el Banco Popular de China (PBOC) instó a los bancos y empresas de pagos más grandes de China a tomar medidas enérgicas contra las operaciones de criptomonedas.

Las operaciones con criptomonedas fueron efectivamente vetadas de China por un cambio de reglas de 2017, pero las plataformas de venta libre (OTC) con sede en el extranjero han surgido para recibir pagos de personas con sede en el país y compran criptomonedas en su nombre.

"Básicamente dice que ahora las transacciones OTC no son legítimas (...), los bancos no nos permiten transferir dinero para compras y ventas de criptomonedas", dijo Bobby Lee, jefe de la aplicación de billetera de criptomonedas Ballet y ex director ejecutivo de BTC China, el primer operador de bitcoin de China.

Tras la declaración del PBOC del lunes, los bancos, incluido el Agricultural Bank of China y Alipay, la omnipresente plataforma de pago de Ant Group, afirmaron que intensificarían el monitoreo para erradicar las transacciones criptográficas.

El ether, la segunda mayor criptomoneda, se apreciaba levemente a 1,980 dólares luego de tocar un mínimo de cinco semanas el día anterior.