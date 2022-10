BMV en desacuerdo con el "deber de mejor ejecución" aplicable a Casas de Bolsa

El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José-Oriol Bosch Par, manifestó su desacuerdo con la llamada "mejor ejecución" que comenzó a aplicarse en la operación de las Casas de Bolsa desde la puesta en marcha de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) en el 2018, ya que lejos de fomentar la competencia, divide el mercado.

“Es una regulación que no depende de nosotros y hemos comentado que no estamos de acuerdo, incluso hasta con el nombre; yo no lo llamaría 'mejor ejecución', sino una distribución forzada de un mercado existente entre dos participantes”, sostuvo recientemente en conferencia de prensa.

El deber de “mejor ejecución” es una medida que, por regulación, las Casas de Bolsa o intermediarias bursátiles deben realizar para que sus clientes reciban los mejores precios posibles en las transacciones que lleven a cabo.

Por ello, buscarán que las órdenes de compra y de venta se coloquen en la bolsa de valores (BMV o en Biva) al mejor precio disponible y volumen al momento de mandar la orden.

En este sentido, José-Oriol Bosch abundó que la regulación que ya lleva tiempo (se anunció en el 2018) e incluso ha tenido modificaciones, lejos de generar competencia, básicamente fragmenta o reparte un mercado ya existente.

Y aunque el concepto es “bastante innovador” porque no existe en ningún otro mercado, va en contra de la libre competencia porque en ningún sector financiero y no financiero en México existe una regulación como tal, en la que dos participantes se repartan el mismo mercado.

“Eso va en contra de todos los principios de libre competencia y el problema es que no necesariamente trae un beneficio para el cliente final porque la orden puede no ejecutarse o se ejecuta a un mayor costo”, recalcó el director general de la BMV.

Entonces puntualizó que el riesgo de la “mejor ejecución” es que si, por ejemplo, el importe operado era de 100 pesos a la hora de repartirlo la suma de las dos partes es menor a 100 pesos, finalizó.

Jugadores del mercado han manifestado que esta regulación beneficia a Biva porque se planteaba que por lo menos el 30% de las posturas de compra-venta de acciones registradas por las Casas de Bolsa se tendrían que repartir entre la BMV y la Bolsa Institucional de Valores.