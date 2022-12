BMV confía en que termine en 2023 la racha de deslistes de empresas del mercado accionario

Tras la oleada de deslistes de empresas del mercado accionario mexicano en los últimos años, lo cual ha sido un tema de preocupación, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch fue optimista y confío en que esta tendencia podría revertirse el próximo año.

“En la parte de los deslistes la buena noticia es que no sabemos de ningún otro. Creo que los que tenían o por alguna razón querían salir ya fuera por valuaciones, reestructuras, fusiones y adquisiciones, ya lo hicieron”, manifestó en conferencia.

La Bolsa de valores del país ha enfrentado, en los últimos tres años, la solicitud de 14 empresas para deslistar sus acciones. Entre las empresas que han concretado sus planes de baja del mercado están Grupo Lala, IEnova, Rassini, Bio Pappel y Maxcom.

Otras como Farmacia Benavides, Aeroméxico, Grupo Sanborns, Bachoco, Monex y Aleática, Banco Santander México siguen en trámites para abandonar el mercado accionario local.

Sin embargo, José Oriol Bosch ha revelado que entre los años 2008 al 2022 han sido alrededor de unas 35 empresas las que han abandonado el mercado, decidieron volverse privadas nuevamente por diversas razones, tales como fusiones, adquisiciones, recompras y reestructuras.

Al mismo tiempo, desde el 2017 solamente una empresa ha listado sus acciones o celebrado una oferta pública inicial (OPI) en el mercado de valores del país.

Ante tal escenario, el directivo sostuvo que hay factores que están en “sus manos” para seguir impulsando el crecimiento del mercado de valores y que las empresas permanezcan en la Bolsa, pero hay otras circunstancias que no pueden controlar.

“La misión de la Bolsa Mexicana de Valores es facilitar el mercado de valores (...) Si no invertimos en tecnología puede provocar que no haya liquidez en el mercado, que no haya más colocaciones y eso si es imputable a la Bolsa porque no estaríamos facilitando (el acceso al capital y financiamiento)”, comentó.

Por lo que se preguntó: “¿Qué depende de nosotros? y ¿Qué debemos poner en la mesa?

Entonces respondió: “Necesitamos habilitar la tecnología, la infraestructura y productos para que se puedan dar el intercambio de recursos y valores entre la oferta y la demanda de los inversionistas y emisoras”.

Mencionó que entre los factores que no pueden controlar porque son condiciones de mercado son los deslistes por bajas valuaciones de las acciones de las empresas.

“Esto no está en nuestras manos. Ojalá las condiciones sean las mejores y las óptimas, junto con todo lo que tenemos que poner de nuestro lado, para que volvamos a tener más empresas”, finalizó.