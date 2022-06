Gruma no ha salido bien librada del aumento en los precios internacionales de granos con una pérdida en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 17,037 millones de pesos en su valor de mercado en lo que va del 2022. Bimbo, otra empresa del sector Alimentos en la BMV, ha logrado sortear las adversidades, con una ganancia de 13,381 millones de pesos.

La guerra en Ucrania provocó una reducción significativa en las exportaciones mundiales de granos, lo que ha llevado a que este año los precios de los futuros de trigo y maíz se hayan disparado 19.25 y 25.26%, respectivamente.

Marisol Huerta, analista de Banco Ve Por Más (Bx+), aseguró que el mal desempeño en Bolsa se debe a una menor rentabilidad de Gruma ante la presión en sus costos por el aumento de las materias primas.

Durante el primer trimestre, Gruma tuvo una utilidad neta de 1,215 millones de pesos, esto es una baja de 4.8% respecto al mismo trimestre del 2021.

En contraste, Bimbo logró una utilidad neta de 4,467 millones de pesos entre enero y marzo de 2022, un aumento de 10.4% respecto al mismo periodo del año pasado.

En el año, los títulos de Gruma caen 14.43%, a 221.20 pesos al cierre de este lunes. Los de Bimbo, en contraste, ganan 5.92% a 65.96 pesos cada uno.

Para Roberto Solano, analista en Monex Casa de Bolsa, si bien el aumento de precios de granos generó un incremento en costos para Gruma y Bimbo, éstas empresas fueron capaces de hacer más eficiente su gasto y subir sus ventas en el primer trimestre.

Suben precios

Marisol Huerta aseguró que en el caso de Bimbo, el hecho de que no haya tenido una reducción en su rentabilidad no significa que no esté resintiendo el impacto del incremento en las materias primas.

“Está compensando con mayor volumen de ventas y mayores precios”, dijo. “Cuando vendes más y a mayor precio, tus ingresos incrementan y eso te ayuda a compensar los mayores costos”.

Huerta agregó que ambas empresas “han intentado absorber el aumento en sus costos, pero también han incrementado sus precios (al consumidor final)”.

La inflación en la primera quincena de junio fue de 7.88%, con un incremento en el precio de los alimentos, bebidas y tabaco de 11.71%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El bushel de trigo pasó de 7.70 dólares el 31 de diciembre de 2021 a 9.19 dólares en los contratos de futuros de este lunes. El de maíz pasó de 5.93 a 6.92 dólares en el mismo periodo.

Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, explicó que la mayor parte del incremento de los precios de trigo y maíz se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que ambos países son de los mayores productores en el mundo.

Rusia fue el mayor exportador de trigo en 2021, con ventas por 7,300 millones de dólares (el 13.1% de las exportaciones totales a nivel mundial), según datos del portal World's Top Exports.

Ucrania, por su parte, exportó el año pasado 4,700 millones de dólares de trigo (8.5% del total), colocándose en el puesto número cinco a nivel mundial.

En el caso del maíz, Ucrania fue el tercer mayor exportador del mundo el año pasado, con ventas por 5,900 millones de dólares (el 11.4% del total), mientras que Rusia fue el décimo, al vender 694.2 millones de dólares (1.4% del total).

Oferta bajo presión

Ana Azuara dijo que antes de la guerra ya había presiones sobre la oferta por factores como las condiciones climáticas adversas, falta de agua y temperaturas extremas. “Ya teníamos eso y luego viene el tema de la guerra en Ucrania, entonces surge ese miedo de que haya escasez”, afirmó.

Roberto Solano dijo que por más que países occidentales hagan un esfuerzo para contener los efectos de la guerra sobre la producción, difícilmente funcionarán, pues además de que se dañó la infraestructura y los campos de Ucrania, cabe la posibilidad de que Rusia haya reducido sus exportaciones deliberadamente, como hizo con el gas natural.

No obstante, los analistas dijeron que al parecer lo peor del alza de precios ya pasó, pues ambos alcanzaron su nivel máximo entre marzo y abril.

Incluso en lo que va de junio los precios internacionales del trigo y el maíz se han reducido 15.48 y 1.37%, respectivamente. Desde el inicio de la guerra el 24 de febrero, a la fecha, el precio del trigo cae 0.74%, mientras que el de maíz gana 6.92 por ciento.

Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, aseguró a principios de mes que la guerra en Ucrania había provocado que las exportaciones mundiales de trigo y maíz se redujeran en 30 y 20%, respectivamente.

A mediados de junio, el presidente de EEUU, Joe Biden, presentó un plan para construir silos en Polonia y demás zonas de la frontera con Ucrania para almacenar y distribuir desde ahí los granos ucranianos atascados en los puertos del Mar Negro.

“El problema es sacar grano de Ucrania y Rusia (...) Si llega a suceder, se podría calmar un poco el nerviosismo, pero a final de cuentas ambos países siguen en guerra y su producción seguramente está cayendo”, explicó Ana Azuara.

Hasta que acabe la guerra

Los analistas coincidieron en que la producción de trigo y maíz se recuperará hasta que concluya la guerra e incluso dijeron que podría tomar todavía más tiempo.

“Si mañana se llega a una solución hipotéticamente pacífica entre los dos países aun así llevaría posiblemente meses lograr una recuperación al punto de producción tanto de granos como de otros insumos que tenía Ucrania, porque hay daños a la infraestructura del país, entonces llevaría mucho tiempo en el mejor de los escenarios”, dijo Solano.

Azuara comentó que un escenario en el que se podrían recuperar los precios más rápido es si otro país -como India- aumentan su producción de granos y llena el vacío que dejaron Rusia y Ucrania.

La analista de Banco Base agregó que todavía no se llega a una crisis alimentaria pues si bien los inventarios se han reducido, todavía hay suficiente grano en el mundo.

sebastian.diaz@eleconomista.mx