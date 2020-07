Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de la afore Pensionissste tiene claro que la administradora de la que está a cargo, es una de las mejores opciones para que los trabajadores guarden sus recursos para el retiro.

Pensionissste es una afore abierta para todos, como todas las privadas. Es una afore del ISSSTE que participa en el sector, regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que no tiene privilegios.

“Tenemos que cumplir con la normatividad de la administración pública federal, incluida la ley del ISSSTE. Eso la hace un ente peculiar, un híbrido, una entidad pública que se desenvuelve en el ámbito privado”, explica el funcionario público. Detalla que los recursos que administran no son recursos públicos, son privados, son de los trabajadores, por lo que están obligados a seguir la normatividad y la regulación que establece la Consar.

La administradora cobra la menor cuota de administración del sistema, 0.79%, reparte sus utilidades entre sus afiliados y tiene una vocación social, no sólo para los trabajadores al servicio del estado, sino para todos los integrantes del sistema.

Pliego Moreno, es sociólogo, tiene claro el problema que sería llegar al final de la vida productiva con una pensión mínima y un futuro incierto. Sabe y dice que se tiene que reformar el sistema de pensiones actual, la fórmula no está definida aún, pero le queda claro que se tiene que aportar más para las pensiones futura, ya sea patrón, Estado y/o trabajadores.

Una de las virtudes, acota el entrevistado, es la visión social que le permite tener como política el cobro de la comisión más baja del mercado.

“Estamos en un 0.79% que representa 13 puntos base por debajo del promedio, el año pasado teníamos 16 puntos base por abajo del promedio, entonces el más cercano competidor está a 0.9 puntos base”, lo que ha ayudado a que el sector cobre en su conjunto menos cuotas por administrar los recursos de los trabajadores en el país.

Con visión social

Su discurso no es sobre las minusvalías, los rendimientos de las inversiones o sobre la coyuntura financiera actual.

Asevera que Pensionissste tiene una visión social, no como normatividad, sino como una política. También busca repartir el remanente de operaciones con sus afiliados.

Calcula que con la baja comisión que cobran y el reparto del remanente los afiliados a esa afore podrían recibir al final de su vida productiva 9% más de pensión que la persona que esté afiliada a otra empresa.

El 20% de los afiliados de la afore Pensionissste no son trabajadores al servicio del estado, pero podría ser mayor ese número.

“Seguimos perdiendo cuentas porque nos hace falta llegar a los trabajadores. Hay una enorme necesidad de difundir las virtudes que tenemos, que son hechos reales, medibles. Necesitamos promocionar más nuestro trabajo entre la población”, comenta.

Pliego agrega que una de las grandes ventajas que tiene la afore es que tiene en su consejo la representación de los sindicatos de la UNAM, el SNTE, Hacienda, entre otros, y se está trabajando con varios proyectos estratégicos, como la posibilidad de podernos acercar al sector de maestros.

“Tenemos una coincidencia natural, ustedes representan a los trabajadores, esto es una afore pública, trabajemos juntos. No nada más aprobando planes y proyectos, sino organizando reuniones informativas, promoviendo los sorteos que realizamos, haciendo las visitas a todas las entidades y teniendo reuniones con las organizaciones sindicales seccionales”, comenta.

“Debemos de materializar la estrategia con los sindicatos, tenemos 2.1 millones de cuentas y sólo el SNTE tiene 2.6 millones de miembros”, destaca.

El entrevistado también ha trabajado al interior de la afore. Fortalecer la identidad institucional y generar una relación directa con los representantes sindicales en los estados.

El área de oportunidad para la afore está en el crecimiento de sus puntos de atención. Las otras afores, como Coppel, Azteca, Sura o las de los bancos cuentan con un gran número de oficinas, Pensionissste tiene 52 oficinas que requieren muchas mejoras para poder competir en igualdad de condiciones.

Bomba de tiempo

El vocal ejecutivo de Pensionissste reconoce que el tema de las pensiones es una bomba que ya explotó y que se requiere una discusión y debate para tener una reforma de pensiones.

“Estoy convencido de que es necesario, pero aún no tenemos los detalles”, dice.

Existe, agrega, una gran preocupación por lo que va a pasar con los trabajadores en su retiro. No es lo que va a pasar en 10 o 15 años, el problema va a ser peor si no se toman las decisiones hoy, los trabajadores no ven reflejado en sus cuentas lo que se esperaba.

Explica que muchos trabajadores han generado el derecho a una pensión, por ejemplo en los esquemas estatales o de universidades y no existen los recursos que los trabajadores piensan que tienen ahorrados.

Sugiere que se genere una entidad nacional de pensiones, no para controlar el sector, sino para saber cómo está la situación.

Pliego descarta, como piden algunos legisladores, regresar al esquema anterior, pero se debería desarrollar una combinación, una entidad pública que tenga bajo su manto a afores públicas y privadas, pero con mayor alcance.

Ampliación presupuestal

Otra de las grandes áreas de oportunidad que encuentra Iván Pliego Moreno es eliminar el techo presupuestal que tiene la afore. Pensionissste tiene ingresos por 2,500 millones de pesos de comisiones, los cuales se devuelven a la Federación. Nos quedamos con 850 millones de pesos, que no son suficientes para las necesidades de operación.

“Tenemos muchas necesidades en cuanto a los equipos, hay un retraso tecnológico muy grande en cuanto a las oficinas y no tenemos incluso representaciones. La afore Pensionissste no le cuesta un centavo al ISSSTE, porque tenemos nuestro propio flujo.

Sin embargo, nuestro techo presupuestal lo aprueba la junta directiva del ISSSTE”, agrega.

Año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal, normalmente se cumple y ejercemos 1,250 millones de pesos al año y no le cuesta al instituto.

Mientras se modifica el sistema, el funcionario público recomienda incrementar el ahorro voluntario, ya que es necesario subir los ingresos y que se pueda tener una tasa de reemplazo más adecuada para los afiliados.

Ejemplifica que los trabajadores del ISSSTE llegarán a un 40 o 50% de su pensión y lo afiliados al IMSS tendrán una tasa de reemplazo promedio de entre 30 o 35% de su último salario, lo que es insuficiente para tener una pensión digna.

Administra el 3% de los recursos de los trabajadores, 274,835 millones de pesos

2,148,012 afiliados en junio de 2020, el 3% de los trabajadores del sistema

0.79% anual es la comisión sobre el saldo que cobra la afore Pensionissste en 2020

0.82% era la tasa anual de comisión sobre saldo de una siefore básica de Pensionissste en 2019

