“Vivimos el fin de una época”: Pawel Kowal

Pawel Kowal, politólogo polaco.

Cuando el profesor Pawel Kowal observó la reunión de la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Volodímir Zelenski, pensó que Europa atestiguaba el fin de una época. Profesor en el Instituto de Estudios Políticos de la Academia de Ciencias de Polonia, Pawel Kowal ha escrito numerosos ensayos sobre el proceso de transición de Europa del este. La semana pasada visitó México y concedió una entrevista a El Economista.

—Da la sensación de que el presidente Donald Trump siente más empatía por el presidente ruso Vladimir Putin que por el de Ucrania, Volodímir Zelenski. ¿Usted lo cree de esta manera?

Las negociaciones con el presidente Putin son más difíciles. Desde el punto de vista del presidente Trump, es más fácil hacerle presión al presidente Zelenski que a Putin. Para el presidente Trump es importante mantener la estabilidad de Rusia, como lo fue en su momento para el presidente George H. W. Bush a principios de los años 90. Es una obsesión de los presidentes de Estados Unidos que Rusia tenga estabilidad. Si tuviera problemas internos sería muy peligroso para Europa.

—¿Qué la pareció el trato de Trump a Zelenski en la Casa Blanca?

Cuando vi la escena pensé que vivimos el fin de una época, especialmente en el tema de la defensa de Estados Unidos a Europa. En el último libro de Zbigniew Brzezinski (Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power) habla que en 2025 Estados Unidos renunciaría a su papel de aportador de seguridad en la región (europea). Los países europeos y OTAN van a tener que enfocarse en incrementar su gasto militar. Así se reconstruirá la alianza de la OTAN ante la transformación que está sufriendo Estados Unidos en materia de seguridad.

—¿Los objetivos de la OTAN corren riesgo con Trump en la presidencia?

De alguna manera el presidente Trump (durante su primera administración) ayudó a la OTAN a conseguir uno de sus objetivos, que es invertir más en defensa. Prepararse más para una confrontación. Polonia está usando este mensaje para influir en nuestros socios europeos para que gasten más en defensa. Trump tiene razón cuando dice que Europa tiene que hacer más por la seguridad de la región. No debemos pensar que Estados Unidos tiene que ser soldado global para siempre. Entendemos en Europa que debemos de ser más activos.

—Usted menciona en su cuenta de X el caso de un taxista en Polonia que creía que Crimea es territorio ruso.

Lo de Crimea es una pieza maestra de la propaganda rusa. Ucrania ha sido siempre un objetivo de Moscú. En los tiempos del Imperio Ruso, Crimea no fue siempre de Rusia. El tema lo usa Putin en sus discursos. Después de las dos guerras mundiales Crimea fue reconocida por la ONU como parte de Ucrania.

—Al parecer, Putin ha puesto sobre la mesa de negociación con EU el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.

Si uno se fija las dos guerras mundiales iniciaron cuando países democráticos reconocieron por la fuerza el cambio de fronteras. En su día Rusia reconoció las fronteras de Ucrania, no se vale anexarse la región, ahora, por la fuerza, Rusia quiere cambiar las fronteras pidiendo a países democráticos que reconozcan estos cambios. Es una copia exacta de lo que hizo Hitler. Es un problema para nosotros. Mi mensaje para México es que tenemos que cuidar mucho las leyes internacionales.

—Polonia es el país de la UE que más ha invertido en defensa (4.8% del PIB). ¿Los polacos temen que Rusia los invada?

Rusia ya está librando una guerra contra nosotros. Contra Polonia, contra la Unión Europea, contra todos los países que somos aliados de Ucrania. Se trata de una guerra híbrida. Putin se obsesiona con Polonia; bajo su perspectiva, Polonia bloquea el camino de Rusia hacia Kyiv.

—¿Es optimista sobre un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania?

No soy optimista porque los dos países tienen objetivos opuestos.