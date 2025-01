Uribe ayudó a destrabar crisis con Trump

Bogotá. Resulta inimaginable, pero posible: Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y anatema de los izquierdistas que rodean al actual presidente Gustavo Petro, ayudó a resolver la guerra comercial entre Estados Unidos y Colombia ocurrida el domingo pasado, y que en apariencia duró un día aunque ayer 28 de enero, el consulado estadounidense en Bogotá continuaba sin tramitar visas a los colombianos.

Uribe se ofreció a mediar para suavizar las tensiones entre Petro y el presidente Donald Trump.

A través de su cuenta de X el exmandatario dio detalles sobre su interlocución en el caso, aunque la prensa internacional señala que tuvo más intervención.

Se siguen conociendo detalles sobre las conversaciones que permitieron limar asperezas entre el gobierno de Donald Trump y Gustavo Petro, que puso en vilo las relaciones bilaterales, especialmente las comerciales. La crisis se superó casi a la media noche del domingo 26 de enero, según lo anunciado por el Estado colombiano, pero, al parecer, le habrían pedido ayuda al expresidente, Álvaro Uribe, para lograr acuerdos.

Según el New York Times, al momento que Trump se pronunció y anunció las medidas arancelarias, los miembros del gabinete colombiano comenzaron a establecer canales de comunicación, y entre eso, solicitaron ayuda a varios sectores.

“Los amigos del presidente Gustavo Petro —e incluso su adversario político más poderoso, el expresidente Álvaro Uribe— intervinieron rápidamente, estableciendo contactos en Washington para ayudar a desactivar una crisis que amenazaba con devastar la economía de Colombia y alterar las relaciones en la región”, destaca el medio internacional.

“Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo. Le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line). La señora canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación”, posteó Uribe.

Relaciones internacionales, por encima de las agendas domésticas

La canciller Laura Sarabia comentó a la página El Colombiano que “las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres respondieron a ese principio”.

El exmandatario aseguró que esta interlocución se dio luego del pronunciamiento del Centro Democrático, quien puso de manifiesto su preocupación por la situación.

Hasta el momento las relaciones siguen reestableciéndose, y se espera que se retomen todas los servicios que se suspendieron el domingo, como el de la oficina de visas en la embajada norteamericana en Colombia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro continuó ayer escribiendo en redes sociales mensajes patrioteros.