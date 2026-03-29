Últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Israel ordena "expandir" la zona de seguridad en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a los militares "expandir" la zona de seguridad en Líbano.

"En Líbano, acabo de ordenar a los militares de expandir la zona de seguridad existente", dijo Netanyahu en un mensaje en video, que el que afirmó que el objetivo es "neutralizar de forma definitiva la amenaza de una invasión" de combatientes de Hezbolá y mantener el fuego de misiles antitanque alejado de su frontera.

Diez militares heridos en Kuwait

Las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que diez militares resultaron heridos en un ataque que tuvo como objetivo uno de sus campamentos.

Embajador iraní se niega a abandonar Líbano

El embajador de Irán en el Líbano, Mohammad Reza Raeuf Sheibani, no cumplirá con la orden de expulsión decretada por las autoridades libanesas, que le dieron plazo hasta este domingo para abandonar el país, informó una fuente diplomática a AFP.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el diplomático no abandonará Líbano, en consonancia con la voluntad del presidente del Parlamento, Nabih Berri, y del movimiento chiita Hezbolá.

Universidad de Isfahán afirma que fue bombardeada

La Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro de Irán, afirmó que fue golpeada por un bombardeo de Estados Unidos e Israel, reportó la agencia iraní Fars.

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar las universidades estadounidenses en Oriente Medio, tras haber informado de la destrucción de dos universidades en Irán por bombardeos estadounidenses e israelíes.

La Universidad Americana de Beirut anunció que funcionará de forma remota en los próximos dos días como "precaución" tras las amenazas de Irán.

Reunión de cancilleres en Pakistán

Ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunieron en Islamabad para abordar la guerra en Medio Oriente, en el país que ejerce como mediador entre Estados Unidos e Irán.

Israel afirma que atacó planta para producir misiles en Irán

El ejército israelí afirmó que lanzó un ataque contra una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

Los bombardeos también golpearon instalaciones relacionadas con los motores de misiles balísticos, la fabricación de drones, sistemas de defensa aérea y el almacenamiento de misiles.

Irán amenaza con atacar portaviones USS Abraham Lincoln

El jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani, afirmó que el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln será atacado si se pone a distancia de tiro.

Presidente de Parlamento iraní afirma que EEUU prepara ataque terrestre

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que Estados Unidos está preparando una ofensiva terrestre contra Irán.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA.

El diario The Washington Post reportó que Estados Unidos se prepara para operaciones sobre el terreno en Irán. Este despliegue consistirá en incursiones en territorio iraní con fuerzas especiales, pero no una invasión a gran escala, afirmaron altos funcionarios estadounidenses.

Funerales en Beirut de tres periodistas libaneses muertos por bombardeo israelí

Cientos de personas participaron en los funerales de tres periodistas libaneses, entre ellos un corresponsal conocido de la cadena de Hezbolá Al Manar, en un suburbio del sur de Beirut.

Otros dos cargueros de GPL con destino a India cruzan el estrecho de Ormuz

Dos nuevos cargueros con pabellón indio que transportan gas de petróleo licuado (GPL) cruzaron el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Transportes Marítimos de India.

Siria repele ataque contra base de EU

Siria informó este domingo que repelió un ataque con drones procedentes de Irak contra la base estadounidense de Qasrak, en el noreste del país.

Explosiones en la capital iraní

Una serie de potentes explosiones retumbaron el domingo en la capital iraní, constató un periodista de la AFP.

Las explosiones se escucharon en el norte de Teherán, y se observaron nubes de humo desde los sitios impactados en el noreste de la ciudad.

Israel anuncia la muerte de un soldado en Líbano

El ejército israelí anunció el domingo la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano, el quinto fallecido de ese cuerpo militar desde la reanudación de hostilidades con el movimiento islamista proiraní Hezbolá.