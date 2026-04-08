La UE celebra el alto el fuego entre EU e Irán e insta a un acuerdo duradero

Los ⁠líderes de la Unión Europea acogieron con satisfacción este ⁠miércoles el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán.

"Acojo con satisfacción el alto el ⁠fuego de dos semanas acordado anoche ⁠por Estados Unidos e Irán. Supone una distensión muy necesaria", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X, y añadió que era crucial que continuaran las negociaciones para alcanzar una solución duradera.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo en X que instaba a "todas las partes a respetar sus términos para lograr una paz sostenible en la región".

Kaja Kallas, la máxima representante diplomática de la Unión Europea, dijo que el acuerdo de alto el fuego era "un paso atrás para alejarse del abismo tras semanas de escalada".

"Brinda una oportunidad muy necesaria para atenuar las amenazas, detener los misiles, reanudar el transporte marítimo y crear un espacio ​para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a ⁠última hora del martes que había ⁠acordado un alto el ⁠fuego de dos semanas con Irán, menos de dos horas antes de ⁠que venciera su plazo para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques devastadores contra su infraestructura civil.

El anuncio del martes por la noche supuso un giro brusco respecto a su extraordinaria advertencia de ese mismo día, cuando afirmó que "toda una civilización moriría"esanoche si no se cumplían ⁠sus exigencias.