Trump rechaza posicionarse públicamente de parte de Ucrania: "No estoy del lado de nadie"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este martes posicionarse públicamente de parte de Ucrania, en el marco de la invasión rusa, alegando que está "del lado de la humanidad" y que su objetivo es "poner fin a las muertes" entre las partes.

"No estoy del lado de nadie", ha zanjado cuando la prensa le ha preguntado si está de parte de Ucrania ahora que ha dispuesto el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot y ha amenazado a Rusia con aranceles si no prosperan las negociaciones para un alto el fuego en un plazo de 50 días.

"¿Sabe de qué lado estoy? Del lado de la humanidad. Quiero detener la muerte de miles de personas cada semana. Quiero detener la matanza. Quiero que cesen las muertes en la guerra entre Ucrania y Rusia. De ese lado estoy", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, ha considerado que "si al final de los 50 días no llegan a un acuerdo será una lástima" y ha asegurado que, entonces, "los aranceles seguirán adelante, así como otras sanciones". "Pero veremos que pasa con el presidente (ruso, Vladimir) Putin", ha agregado.

"Hasta ahora he estado muy decepcionado con Putin. He puesto fin a muchas guerras en los últimos tres meses, pero no he conseguido hacerlo con esta", ha declarado, antes de sostener que esta es una guerra de su predecesor, Joe Biden, "no una guerra de Trump" y que él lo que está haciendo es "intentar salir de ese desastre".

El presidente estadounidense se ha mostrado crítico en varias ocasiones con Putin durante las últimas semanas por el aumento de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, incluida la capital, Kiev, pese a sus esfuerzos para intentar lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz, sin que estos intentos hayan prosperado hasta la fecha.