Trump llama a la no violencia por crimen de Charlie Kirk

Washington. El presidente Donald Trump instó a sus seguidores ayer a responder sin violencia al asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, mientras las autoridades afirman que la investigación registra "rápidos avances".

"Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda", dijo el mandatario a periodistas sobre el caso.

El influencer Charlie Kirk fue un elocuente y provocador activista conservador que solía abordar los problemas sociales que generan más polarización en Estados Unidos. De 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles tras ser baleado mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Kirk era un defensor de portar armas: "Creo que vale la pena. Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda (de la Constitución estadounidense, que garantiza el porte de armas) para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios".

Sobre los transgéneros, dijo: "El único tema que creo que va en contra de nuestros sentidos, incluso en contra de la ley natural, y me atrevo a decir, que es un insulto en la cara a Dios, es el fenómeno transgénero que está ocurriendo en EU ahora mismo".

Aunque se desconoce la identidad del sospechoso, el presidente responsabilizó inicialmente a la izquierda por el crimen, pero este jueves se mostró más ponderado.

Cuando un periodista le preguntó sobre los posibles motivos del crimen, Trump dijo: "Tengo una pista, sí, pero te contaré más adelante".

El FBI divulgó dos fotos de un hombre considerado "el potencial tirador", y ofrece una recompensa de 100,000 dólares por información.