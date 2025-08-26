Lectura 1:00 min
Trump envía más buques de guerra al Caribe
Estados Unidos ordenó el envío de buques adicionales al sur del mar Caribe como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el despliegue.
El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, se estima que lleguen a la región a inicios de la próxima semana, detallaron las fuentes conocedoras del tema, que pidieron permanecer bajo el anonimato.
El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las cercanías de las costas de Venezuela el domingo. Los buques transportan a 4,500 miembros del servicio, incluidos 2,200 infantes de marina, dijeron las fuentes.