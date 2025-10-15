Trump considera ataques en Venezuela y Maduro rechaza golpes de la CIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, mientras su par Nicolás Maduro llamó a rechazar los "golpes de Estado" de la CIA.

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos.

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" con saldo de 27 muertos.

"Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar", declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques terrestres.

"Ridículo preguntar"

Maduro niega los señalamientos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico y afirma que son una excusa para justificar una incursión en Venezuela, que enfrenta la "amenaza militar más letal y extravagante de la historia".

Trump evitó este miércoles confirmar un reporte del New York Times según el cual el mandatario habría autorizado secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del gobierno de Maduro.

Interrogado sobre si autorizó a la CIA a "remover" a Maduro, Trump dijo: "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

Poco después Maduro llamó a rechazar un eventual "golpe de Estado de la CIA".

"No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz. No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irán, Irak, Libia (...) No a los golpes de Estado dados por la CIA", dijo Maduro sin mencionar explícitamente la información del New York Times.

"¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", añadió en un acto transmitido de forma obligatoria por radio y televisión.

Ejercicios militares

El despliegue militar estadounidense comenzó pocos días después que la justicia estadounidense aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

En reacción el mandatario venezolano ordenó ejercicios militares en la zona de frontera con Colombia y también en Catia y Petare, las dos barriadas populares más grandes de Venezuela ubicadas en Caracas.

"Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria, nuestro pueblo", dijo Maduro.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

Además, el martes se realizaron ejercicios "en toda la fachada caribeña atlántica de Venezuela" y se prevé otras actividades militares en los estados Táchira, Apure y Amazonas, en la porosa frontera con Colombia.

Maduro dijo que la movilización busca "defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados" y comunidades "para seguir ganando la paz".

"Hay que incrementar todas las tareas en los días que están transcurriendo y por venir, todas las tareas de preparación integral para la defensa, cada vez mayor despliegue y máxima preparación", instruyó Maduro rodeado por miembros del alto mando militar.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, señaló más temprano desde uno de los puntos de concentración en Caracas que los ataques de Estados Unidos "solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales".

Los ejercicios de movilización son parte de una "ofensiva permanente" frente al "asedio" y la "agresión" de Estados Unidos, sostuvo Cabello.

