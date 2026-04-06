Casa Blanca anuncia que Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

La Casa Blanca confirmó este lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump "no la validó".

Los medios estadounidenses han informado de que Washington ha recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Oriente Medio.

"Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que recordó que el mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 13:00 horas locales (17:00 GMT).

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