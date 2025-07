Trump arremete contra India, Rusia y su alianza

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió el miércoles por la noche contra India y Rusia, aliados históricos a los que acusa de ponerle obstáculos tanto a nivel diplomático como comercial.

"No me importa lo que haga India con Rusia. Pueden derrumbar sus economías muertas juntos, a mí me da igual", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump está frustrado con el presidente ruso Vladimir Putin por hacer oídos sordos a sus demandas de poner fin a la guerra en Ucrania.

El 29 de julio dio diez días a Moscú, es decir, hasta el final de la próxima semana, para que cese los combates. Si no lo hace promete imponerle sanciones económicas.

En un mensaje, Trump también arremetió contra el expresidente ruso Dmitri Medvedev. "Tenga cuidado con lo que dice", le advirtió, al considerar que hizo declaraciones que están entrando "en una zona muy peligrosa".

"Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra" con Estados Unidos, afirmó recientemente en X el dirigente ruso, actual número dos del Consejo de Seguridad.

También estimó que el ultimátum de Trump es "teatral".

El presidente estadounidense atacó asimismo a India.

"Tenemos muy pocos intercambios (comerciales) con India, sus derechos de aduana son demasiado altos", se quejó.

El miércoles amenazó con imponer 25% de aranceles sobre los productos indios que entren a Estados Unidos desde el viernes 1 de agosto, junto con una "penalización" por la compra de petróleo y armas rusas.

El comercio entre India y Estados Unidos está lejos de ser insignificante.

En 2024, India exportó productos por valor de 87,400 millones de dólares a Estados Unidos. Registró el año pasado un superávit comercial de cerca de 46,000 millones de dólares con EU.