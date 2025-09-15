Trump advierte a Hamás de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes al Movimiento de Resistencia Islámica de que retirará cualquier propuesta de acuerdo que se esté negociando si los rehenes israelíes son utilizados en superficie como escudos humanos ante la ofensiva israelí.

"Acabo de leer que Hamás ha desplazado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel, ha apuntado Trump en un mensaje publicado en la red social de su propiedad, Truth Social.

"Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las 'apuestas' se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!", ha apelado.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65,000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda. Ahora Israel ha anunciado una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza, que considera un refugio de las milicias palestinas.

rrg