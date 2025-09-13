Israel derriba otra torre residencial con un bombardeo contra la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha derribado este sábado una nueva torre residencial en la ciudad de Gaza en un bombardeo contra la localidad argumentando que el inmueble era usado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio del recrudecimiento de su ofensiva y de sus intentos para hacerse con el control de la zona.

Así, ha dicho en un comunicado que "había infraestructura militar de Hamás en el edificio que era usada para promover y ejecutar actos terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona", en línea con la argumentación presentada para las últimas destrucciones de edificios de gran altura en la ciudad de Gaza.

"Las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza violan sistemáticamente el Derecho Humanitario, haciendo un uso militar de instituciones civiles y operando entre la población local", ha señalado, antes de incidir en que "las FDI seguirán actuando con fuerza y determinación contra las organizaciones terroristas en Gaza".

El bombardeo ha sido ejecutado poco después de que el Ejército adelantara que iba a destruir el edificio, la torre residencial Al Nur, ubicada cerca de la sede del Ministerio de Educación, en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza. Vídeos publicados por medios palestinos muestran el bombardeo contra el edificio y su derrumbe.

Horas antes, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, había afirmado que "más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza han abandonado la ciudad por su propia seguridad", en medio de las denuncias internacionales sobre la falta de lugares seguros y de que estas acciones suponen un desplazamiento forzoso de población.

Tras ello, Hamás ha denunciado los "bombardeos concentrados contra barrios residenciales y escuelas que acogen a desplazados" en la zona occidental de la ciudad de Gaza y ha sostenido que estos ataques "suponen un crimen que supera la brutalidad de los nazis", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

"El Gobierno del criminal de guerra (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu sigue violando las leyes internacionales y desafiando a la comunidad internacional y los valores humanos aumentando sus operaciones criminales contra más de un millón de ciudadanos en la ciudad de Gaza, que hacen frente a unos crímenes de limpieza étnica y desplazamiento forzoso perpetrados ante los ojos de todo el mundo", ha señalado.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional "acciones serias y urgentes" frente a la "injusta protección de Estados Unidos a criminales de guerra, los líderes de la ocupación fascista, que da a esta entidad canalla una inmunidad que la pone por encima de cualquier rendición de cuentas".

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, ha condenado los "brutales ataque scontra la ciudad de Gaza" y ha afirmado que "son parte de su política de destrucción sistemática, genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzoso", antes de afirmar que las tropas israelíes han destruido o dañado gravemente "más de 2,000 torres o edificios residenciales, además de 13,000 tiendas de campaña que acogen a desplazados".

"Desde principios de septiembre de 2025, la ocupación ha destruido totalmente 70 torres y edificios residenciales, dañado gravemente 120 torres y edificios residenciales y más de 3,500 tiendas de campaña", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que "la ocupación abre fuego de forma sistemática contra civiles desarmados y cientos de miles de niños, mujeres y ancianos".

"Destruye casas, hospitales, escuelas, mezquitas y tiendas de campaña, nada más, en una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y las Convenciones de Ginebra", ha esgrimido, al tiempo que ha agregado que los lugares destruidos por Israel durante este mes daban alojamiento a más de 100,000 personas, provocando su desplazamiento forzoso.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64,800 palestinos muertos y 164,000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.