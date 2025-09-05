Trump acogerá en Miami la cumbre del G20 en 2026

Donald Trump, acogerá a los líderes mundiales del Grupo de los 20 en una cumbre que se celebrará en 2026 en su club de golf Doral, cerca de Miami, tras haberse ausentado del evento de este año en Sudáfrica, según anunció el presidente estadounidense el viernes.

"Creo que Doral será la mejor ubicación", dijo Trump a los periodistas al anunciar la elección durante un acto en el Despacho Oval.

El G20 está integrado por 19 países miembros, la Unión Europea y la Unión Africana, que se turnan para acoger este evento centrado en la política económica. Aún no se ha confirmado la fecha del evento.

Al elegir el Trump National Doral Miami para un evento financiado por los contribuyentes estadounidenses, que se espera que genere millones de dólares en ingresos por hoteles y restaurantes, Trump podría reavivar las preocupaciones de que se está beneficiando de su cargo electo.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los asistentes al evento recibirían una factura de Doral por el costo de los servicios prestados.

La Casa Blanca ha rechazado cualquier acusación de conflicto de interés, y los asesores han dicho que los activos del presidente son gestionados por un tercero.

El vicepresidente JD Vance asistirá a la cumbre del G20 de este año en Sudáfrica, según ha declarado Trump.

El mandatario estadounidense renunció a su plan de celebrar la cumbre del Grupo de los 7 de 2020 en Doral durante su primer mandato. En ese entonces, algunos demócratas, republicanos y analistas éticos expresaron su preocupación por que tal medida violara la Constitución de Estados Unidos.

Trump, un multimillonario promotor inmobiliario e inversor, mezcla habitualmente lo personal y lo político.

Desde que asumió el cargo en enero, ha hecho caso omiso de las preocupaciones éticas sobre la intersección de sus decisiones empresariales y políticas, y la influencia que buscan los donantes ricos, los inversores y los países extranjeros.