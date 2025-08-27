Tiroteo en escuela católica de Mineápolis deja tres muertos y 17 heridos

Dos niños murieron y otras 17 personas resultaron heridas el miércoles después de que un hombre armado abriera fuego contra escolares que asistían a misa en una escuela católica de Mineápolis, informaron las autoridades.

El agresor, que empuñaba un rifle, una escopeta y una pistola, disparó docenas de veces a través de las ventanas de la iglesia, según las autoridades. El autor de los disparos se quitó la vida a continuación.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que estaban celebrando el culto. La crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", declaró a la prensa el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

El tiroteo se produjo dos días después del comienzo de las clases en el colegio católico Anunciación, una escuela primaria privada con unos 395 alumnos. La escuela está conectada con la iglesia católica Anunciación, y ambas están situadas en una zona residencial del sureste de la mayor ciudad de Minnesota.

La televisión local mostró a los padres agachándose bajo la cinta amarilla de la policía contra el crimen y conduciendo a los alumnos fuera de la escuela.

Según las autoridades, el autor de los disparos vestía ropa negra, tenía unos 20 años y carecía de antecedentes penales. No dieron su nombre y dijeron que estaban tratando de identificar un motivo.

Children's Minnesota, un sistema hospitalario local, dijo que estaba tratando a seis niños.

Ha habido más de 140 tiroteos en escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos este año, según la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había sido informado sobre el tiroteo y dijo que el FBI estaba en la escena. "¡Por favor, únanse a mí para rezar por todos los involucrados!", dijo en las redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está en contacto con las autoridades locales y supervisando la situación, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las redes sociales.