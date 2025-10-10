Taiwán presenta su sistema de defensa antiaérea "Cúpula T" para hacer frente a China

Taiwán construirá un nuevo sistema de defensa aérea multicapa denominado "Cúpula T" para defenderse de las amenazas enemigas y aumentará el gasto en defensa, dijo este viernes el presidente Lai Ching-te, qen pidió a China renunciar al uso de la fuerza para tomar la isla.

Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar y política por parte de China, que considera la isla territorio propio, a pesar de las firmes objeciones del gobierno de Taipéi.

Taiwán está aumentando el gasto en defensa y modernizando sus fuerzas armadas, pero se enfrenta a una China que tiene un ejército mucho mayor y está incorporando nuevas armas avanzadas, como cazas furtivos, portaaviones y un enorme arsenal de misiles.

Taiwán tejerá una red de seguridad en defensa

Lai dijo en su discurso del Día Nacional que Taiwán está decidido a gastar más en defensa y que propondría un presupuesto especial para gastos militares a finales de año, mostrando la determinación del obierno de proteger la isla.

"El aumento del gasto en defensa tiene un propósito: es una clara necesidad para contrarrestar las amenazas enemigas y una fuerza motriz para desarrollar nuestras industrias de defensa", dijo.

"Aceleraremos la construcción de la "Cúpula T", estableceremos un riguroso sistema de defensa aérea en Taiwán con defensa multicapa, detección de alto nivel e interceptación eficaz, y tejeremos una red de seguridad para Taiwán con el fin de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos", dijo Lai, entre los aplausos de la multitud.

La "Cúpula T"

No dio detalles sobre la "Cúpula T" en su primera mención pública del sistema. Reuters informó el jueves de que daría a conocer la "Cúpula-T", que, según una fuente, pretendería ser como la Cúpula de Hierro de Israel.

Un alto cargo de la oficina presidencial dijo a que los planes de gasto de la "Cúpula T" se incluirían en el proyecto de presupuesto que se presentará a finales de año.

"Esperamos construir una red de defensa aérea más completa y con un mayor índice de interceptación", dijo el alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, y añadió que países como Estados Unidos también están construyendo sistemas similares.

Los actuales sistemas de defensa aérea de Taiwán se basan principalmente en el Patriot, de fabricación estadounidense, y en los misiles Sky Bow, desarrollados en Taiwán.

Taiwán presentó su último misil de defensa aérea el mes pasado en una importante feria de armamento en Taipéi, llamado Chiang-Kong, que está diseñado para interceptar misiles balísticos de nivel medio y alcanzar un espacio aéreo superior al de los Patriot.