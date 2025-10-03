Senado de EU vuelve a rechazar plan republicano para acabar con el shutdown

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos continuará al menos hasta la semana que viene después de que el Senado rechazara de nuevo este viernes un plan de los republicanos para prolongar la financiación federal.

Tras tres días de cierre gubernamental, por el que cientos de miles de funcionarios federales están en situación de desempleo técnico, la propuesta republicana sigue sin conseguir los votos demócratas necesarios para poner fin al bloqueo.

Los republicanos, con mayoría en la cámara, no lograron reunir este viernes los apoyos suficiente de la minoría demócrata para pasar su proyecto de extensión presupuestaria hasta el 21 de noviembre.

Los republicanos cuentan con una mayoría en el Senado (53 escaños de 100), pero necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete presupuestario. Solo un demócrata votó a favor, y un republicano se abstuvo.

Las agencias federales, y unos 750,000 trabajadores, oficialmente no disponen de fondos desde el miércoles, cuando expiró el año fiscal estadounidense y el Congreso fue incapaz de extender provisionalmente el presupuesto.

La posibilidad de que el Senado se reúna este fin de semana se diluyó, ante la falta de acuerdo.

"Es posible que este 'shutdown' (cierre) se prolongue durante semanas, y no solo unos pocos días", advirtió Andrew Koneschusky, exportavoz del senador Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado.

Distintos proyectos

Los republicanos quieren que los demócratas voten con ellos una prolongación presupuestaria corta, como ha sucedido en las últimas 13 veces, desde la presidencia del demócrata Joe Biden.

Los republicanos han presentado un proyecto de 24 páginas, y los demócratas en el Senado han replicado con su propia versión de más de 60 páginas, en el que se contempla la total revocación de los recortes a los subsidios en sanidad pública que el gobierno de Donald Trump aprobó en julio.

Los republicanos consideran que los demócratas quieren prolongar esos subsidios para acoger de forma camuflada a los migrantes indocumentados, mientras que los demócratas aseguran que eso no es cierto.

En el fondo de la polémica yace el denominado Obamacare, todo el complejo sistema de cobertura sanitaria pública mediante subsidios, al que se acogen cerca de 50 millones de estadounidenses.

El sistema actual, que se amplió durante el covid-19, vence a finales de año, y las pólizas que pagan los estadounidenses podrían subir sustancialmente a partir de enero.

Los republicanos quieren discutir los subsidios y cómo impedir que los indocumentados puedan beneficiarse, en las próximas semanas, los demócratas exigen primero cancelar lo que Trump logró con su "gran y bonita ley" de julio y volver a empezar de cero.

Sin datos de empleo

Este viernes el Departamento de Trabajo no publicó un informe clave sobre el empleo a causa del cierre gubernamental.

El gobierno también postergó otras publicaciones económicas esta semana, incluido un informe sobre el número de estadounidenses que solicitan prestaciones por desempleo, lo que priva a los dirigentes gubernamentales y empresariales de indicadores utilizados en la toma de decisiones.

La economía estadounidense dispone de otros indicadores, privados, que por el momento sustituyen a las estadísticas oficiales.

"Esto es por lo que los republicanos están luchando. Quieren subir las pólizas sanitarias para las familias estadounidenses a niveles OBSCENOS", acusó Schumer.

"Chuck Schumer está bajo una tremenda presión de los activistas de extrema izquierda de su partido para enfrentarse al presidente Trump," publicó de su lado el jefe de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, en las redes sociales.

Trump interviene ahora en el debate con mensajes sarcásticos e imágenes hirientes dirigidos a la cúpula demócrata, como un montaje fotográfico en el que se ve a Schumer dentro de un sándwich, o al jefe de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero de estilo mexicano.

Paralelamente, el mandatario republicano, que ya no puede presentarse a una reelección presidencial, se reunió el jueves con su jefe de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para estudiar cortes definitivos en la fuerza laboral federal, lo que amenaza con provocar un sismo en el ambiente político.