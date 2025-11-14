“Sarajevo Safari”: cacerías humanas de civiles en los 90’

Roma. La Fiscalía de Milán abrió una investigación sobre los "francotiradores de fin de semana" que durante el sitio de Sarajevo, a principios de los años 1990, habrían pagado al ejército serbio para disparar contra civiles, informaron la prensa italiana y el exalcalde de Sarajevo.

Según La Repubblica, la investigación abierta por el fiscal de Milán, Alessandro Gobbis, por "homicidio voluntario agravado", busca "identificar a los italianos que, entre 1993 y 1995, pagaron para 'jugar a la guerra' y matar a civiles indefensos 'por placer'".

Esos "turistas de guerra" eran en su mayoría simpatizantes de la ultraderecha, amantes de las armas y adinerados. Se juntaban en Trieste, en el norte de Italia, y desde allí eran trasladados a las colinas que rodean Sarajevo, según el periódico.

Para poder participar en esos "safaris" macabros, pagaban hasta el equivalente de 100,000 euros (unos 116,400 dólares) al día, según el diario Il Giornale.

La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por el periodista y escritor italiano Ezio Gavanezzi.

En 2022, la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, ya había presentado una denuncia en Bosnia después de que se difundiera el documental "Sarajevo Safari" del director esloveno Miran Zupanic.