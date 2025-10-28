Río de Janeiro vive escenas de guerra

Brasilia. Río de Janeiro vivió ayer escenas de guerra en la operación policial más letal contra el crimen organizado en la ciudad, con al menos 64 muertos..

Unos 2,500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas en el norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos sospechosos.

Los uniformados participan en este operativo para "combatir la expansión territorial del Comando Vermelho", la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

El número actualizado de muertes "es de 64", entre estos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del estado de Río, que no precisó si el resto de fallecidos son únicamente sospechosos.

Hasta ahora, las autoridades habían informado de una veintena de muertos.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados, observó.

La operación causó disrupciones en la ciudad postal de Brasil, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Los operativos contra las bandas son frecuentes en las barriadas de Río, donde los agentes se enfrentan a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

Hasta ahora, la operación más letal en Río había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día.

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Ahí han decomisado "una gran cantidad de droga", afirmó sin dar más detalles el gobernador Claudio Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Drones

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 42 fusiles, según el gobierno estatal. Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

El gobernador publicó un video en la red social X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo. "Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo", escribió.