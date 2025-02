Es probable que Israel lance un ataque contra Irán a mediados de año

La inteligencia estadounidense advierte de que es probable que Israel lance un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán a mediados de año, informó el miércoles el Washington Post, que basa su información en múltiples informes de inteligencia.

El ataque retrasaría el programa nuclear de Irán en semanas o meses, a la vez que aumentaría la tensión en la región y arriesgaría ampliar el conflicto, según múltiples informes de inteligencia del final del Gobierno de Joe Biden y el comienzo del de Donald Trump, informó el periódico.

Reuters no pudo confirmar inmediatamente el informe. La Casa Blanca no quiso hacer comentarios. El Post dijo que el Gobierno israelí, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no quisieron hacer comentarios. Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo al Post que el presidente Donald Trump "no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear".

"Si bien prefiere negociar una resolución a los problemas de larga duración entre Estados Unidos y el régimen iraní de manera pacífica, no esperará indefinidamente si Irán no está dispuesto a negociar, y pronto", dijo Hughes al Post. El informe de inteligencia más completo se publicó a principios de enero y fue elaborado por la dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunto y la Agencia de Inteligencia de Defensa, según el Post.

En él se advertía de que era probable que Israel intentara atacar las instalaciones nucleares iraníes de Fordow y Natanz. Irán e Israel se enzarzaron el año pasado en ataques de "ojo por ojo" en un contexto de mayor tensión por la guerra de Israel en Gaza. Los informes de inteligencia prevén dos posibles opciones de ataque, ambos implicarían que Estados Unidos proporcionase apoyo de reabastecimiento aéreo y de inteligencia, dijo el Post.

Bajo la presidencia de Barack Obama y sus aliados europeos, Estados Unidos negoció un acuerdo con Irán para detener su programa nuclear, pero en su primer mandato, Trump, alentado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, retiró a Estados Unidos del histórico acuerdo y ordenó reimponer sanciones a Teherán en 2018.

Desde entonces, Irán ha reiniciado su programa nuclear y está procediendo al enriquecimiento de uranio, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU.